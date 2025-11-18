Une nouvelle "quasi-lune" tourne autour de la Terre

Grande nouvelle dans notre système solaire : un mystérieux rocher spatial, de la taille d’un immeuble, accompagne la Terre dans son voyage autour du soleil. Inconnu des astronomes jusqu’à cet été, cet objet suit notre planète depuis des décennies, dans une configuration céleste qui en fait une « quasi-lune ».

Lorsque Benjamin Sharkey, astronome à l’université du Maryland, a entendu parler pour la première fois de 2025 PN7, comme les scientifiques l’appellent désormais, sa première réaction a été : « oh super, encore une ». Tout simplement car PN7 n’est que la dernière découverte en date parmi un défilé ininterrompu de tout petits objets faisant office de satellite dans les environs de la Terre.

Notre planète possède d’autres « quasi-lunes » comme PN7 ; celles-ci orbitent autour du soleil mais leur trajectoire qui suit une boucle dans l’espace, se glissant tantôt devant la Terre, dérivant tantôt derrière elle, donne ainsi l’impression qu’elles tournent réellement autour de notre planète. Il existe également des mini-lunes, qui sont en réalité « capturées » par la force d’attraction terrestre et orbitent de manière temporaire autour de la Terre avant de s’échapper.

Rien n’est comparable à la Lune, le seul satellite naturel de la Planète bleue, joyau sacré du ciel nocturne. Ces autres objets ne sont visibles qu’à l’aide de puissants télescopes, en particulier ceux conçus pour capter la faible lumière du soleil qui se reflète sur de minuscules rochers se déplaçant rapidement dans l’obscurité. Chaque nouvelle découverte nous rappelle néanmoins une exquise réalité concernant notre voisinage cosmique : il existe toujours davantage de lunes qui tournent autour de la Terre que ce que nous croyons.

« Elles nous font vraiment reconsidérer notre sympathique vision statique et ordonnée du système solaire », explique Benjamin Sharkey.

QU’EST-CE QU’UNE QUASI-LUNE ?

Dans le système solaire, la Terre n’est pas la seule planète à disposer de satellites furtifs ; les astronomes ont détecté la toute première « quasi-lune » connue autour de Vénus en 2002. La découverte de PN7 porte à au moins sept le nombre de « quasi-lunes » connues tournant autour de notre planète. Il en existe probablement d’autres, qui se déplacent sans être décelées.

Ces petits corps peuvent entrer et sortir d’une orbite partagée avec la Terre par pur hasard gravitationnel, indique Benjamin Sharkey, et sont soumis à de minuscules tiraillements gravitationnels venant de notre planète. Les « quasi-lunes » découvertes jusqu’à présent ont une taille comprise entre 9 et 300 mètres ; pour l’heure, l’on soupçonne PN7 d’être l’une des plus petites d’entre elles.

PN7, qui a été détectée par un télescope Pan-STARRS à Hawaï à la fin du mois d’août, s’est synchronisée avec la Terre au milieu des années 1960, avant que les premiers êtres humains ne posent le pied sur la Lune. Les scientifiques prédisent que PN7 déviera sur une orbite différente autour du soleil en 2083. La durée de ces configurations varie ; un autre objet découvert par Pan-STARRS en 2016, Kamoʻoalewa, conserve son statut de « quasi-lune » depuis environ un siècle, et ce, encore pour les 300 prochaines années.

Les mini-lunes sont également le fruit d’un hasard gravitationnel, si ce n’est que la Terre les capture véritablement. Ces rochers dérobés par notre planète tournent en général autour d’elle pendant moins d’un an ; leurs orbites sont assez instables et ils peuvent facilement s’en échapper. Les astronomes n’ont observé que quatre mini-lunes à ce jour ; la dernière, proche des proportions d’un bus scolaire, a quitté la Terre l’année dernière après quelques mois.

La plupart des mini-lunes sont « assez petites, comme des rochers », ce qui signifie qu’elles sont difficiles à détecter, décrit Grigori Fedorets, astronome à l’université de Turku en Finlande. À l’heure actuelle, il n’existe aucune mini-lune connue autour de la Terre. Une analyse de l’astronome prédit cependant que, à tout moment, notre planète peut s’en voir attribuer une de plusieurs mètres de diamètre, tandis qu’une autre analyse encore suggère qu’elle pourrait même s’en voir octroyer six de taille similaire.

QU’EST-CE QU’UNE LUNE AU JUSTE ?

Il peut sembler exagéré de qualifier un rocher de lune, même miniature. Il en va de même pour certaines « quasi-lunes » plus petites comme Kamoʻoalewa, qui mesure environ la taille d’une grande roue. Les astronomes ne disposent en fait d’aucun ensemble officiel de règles pour nommer et classer les objets pouvant se présenter comme des lunes.