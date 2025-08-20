Les objets interstellaires sont-ils la preuve d’une forme de vie extraterrestre ?

VAISSEAUX EXTRATERRESTRES OU COMÈTES SOMBRES ?

Les observations de Rubin pourraient aussi mettre fin aux débats qui entourent 'Oumuamua, savoir s’il s’agissait d’une roche spatiale ou d’autre chose, explique Avi Loeb, physicien de l’université d’Harvard. Avi Loeb pense que 'Oumuamua est un fragment d’une structure extraterrestre. Notre propre système solaire, justifie-t-il, est empli de débris spatiaux (morceaux de fusée, une Tesla rouge) qui sont parfois confondus avec des astéroïdes par les astronomes amateurs. Ses collaborateurs et lui suggèrent que 3I/ATLAS serait également un morceau de technologie alien.

Si Rubin venait à découvrir plus d’objets qui ressemblent à 'Oumuamua et à 3I/ATLAS, alors il serait moins probable qu’ils soient le fruit du labeur d’extraterrestres, continue Avi Loeb. « Tout du moins, nous en apprendrons plus sur les roches qui proviennent d’autres étoiles. Mais nous pourrions également avoir la réponse à la plus grande question de l'histoire des sciences : sommes-nous seuls dans l’univers ? »

C’est une pensée qui fait froid dans le dos, et certainement la source de beaucoup de rêves éveillés, même pour les astronomes qui y travaillent. L'astronome Vera Rubin, qui a donné son nom au télescope, a écrit en 2006, alors qu’elle examinait la galaxie proche M31 par un télescope : « Je me demandais souvent si un astronome sur M31 nous observait. Je rêvais toujours qu’il nous soit possible d’échanger nos places. »

Une grande partie de la communauté des astronomes ne partage pas le point de vue d’Avi Loeb et ses collègues quant à leur interprétation sur les origines de 'Oumuamua ou leurs dernières déclarations sur 3I/ATLAS.

« Il est à la fois étrange et finalement pas tant que ça que nous ayons besoin de nous rabattre sur l’hypothèse extraterrestre », déclare John Forbes, astrophysicien de l’université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. L’accélération inhabituelle de 'Oumuamua, qui ne peut être expliquée par la gravité, pourrait l’être par des propriétés pareilles à celles des comètes.

'Oumuamua aurait pu relâcher une petite quantité de gaz, alors qu’elle fondait sous la chaleur du Soleil, suffisamment puissante pour la propulser, mais pas au point d'être observée par les télescopes, explique Darryl Seligman, astrophysicien de l’université publique de l’État du Michigan. Au cours des dernières années, Darryl Seligman et ses collègues ont rapporté la découverte d’une dizaine d’astéroïdes proches de la Terre, qui dégageaient des gaz à la manière des comètes, mais produisaient une traînée qui n’était pas visible à l'œil nu. Ils suggèrent que ces astéroïdes appartiendraient à une nouvelle classe de corps célestes, qu’ils appellent des comètes sombres.

« Elles pourraient être beaucoup plus répandues que ce que nous avons pu observer jusqu’alors, potentiellement parce que ce n’était pas ce que nous cherchions », dit Darryl Seligman. Et les objets interstellaires pourraient avoir le même comportement. EXPLORER LES ÉTENDUES SAUVAGES DE NOTRE GALAXIE

Tandis que certains scientifiques font la chasse aux objets interstellaires qui traversent notre système solaire, d’autres sont pressés de retracer leur périple à travers les étendues sauvages de la galaxie. Parce qu’ils ne sont liés à aucune étoile, les objets interstellaires traversent toute la Voie lactée.

John Forbes, au cours de ses recherches, avance que les roches spatiales, une fois détachées de leur système parent, entament un voyage sur un long et fin courant à travers la galaxie. Les étoiles éjectées de leurs amas peuvent former des flux, et John Forbes pense que les objets interstellaires feraient de même. Ces courants s’étendraient au cours du temps, devenant plus diffus, parce que « la galaxie est désordonnée et il se produit toutes sortes d’événements qui perturbent des orbites simples et tranquilles », explique John Forbes. Il espère que Rubin repèrera de nombreux nouveaux arrivants en provenance du même endroit dans le ciel et voyageant à des vitesses similaires. « Ce serait une très bonne indication que notre système solaire se trouve dans un courant dense d’objets interstellaires », selon John Forbes. Notre Soleil dériverait à travers des millions de courants similaires.

Une pléthore d’objets interstellaires aiderait les astronomes à résoudre un aspect nébuleux de la formation des planètes, y compris de l’histoire de la Terre. Les planètes se forment à peu près de la même manière que les moutons de poussière que l’on retrouve chez soi : des particules tournoient les unes autour des autres et s’accrochent entre elles jusqu’à devenir suffisamment grandes pour être des mondes. Les simulations informatiques ont cependant démontré que, s’il est aisé pour les forces cosmiques de passer de particules poussiéreuses à des objets de la taille de roches, il est en vérité assez complexe pour ces roches de devenir plus gros.

Bien que l’Univers ait, de toute évidence, réussi à surmonter ce problème, « nous en sommes la preuve vivante », fait remarquer Susanne Pfalzner, les astronomes ignorent encore comment. Les objets interstellaires, explique-t-elle, font pile la bonne taille pour résoudre cette énigme. Ils sont prêts à être accrochés et à grandir. S’il existe un grand nombre d’objets interstellaires à la dérive à proximité d’un nouveau système, peut-être attirés par la gravité de l’étoile nouvellement enflammée en son centre, l’Univers dispose de tous les matériaux dont il a besoin, supprimant toute friction au cours de ce procédé. Les objets interstellaires défilant dans nos cieux pourraient un jour contribuer à la formation d’un tout nouveau système solaire.