Des astrophysiciens pensent avoir repéré des "étoiles noires" pour la première fois

Une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), présente trois corps célestes lointains qui pourraient bien être des « étoiles noires ». Ces candidats pourraient jouer un rôle clef dans l'étude de la matière noire, cette entité invisible qui compose une grande partie de notre univers, et dont nous ignorons la véritable importance.

En 2007, l’astrophysicienne Katherine Freese de l’Université du Texas, et ses collègues Douglas Spolyar de l’Université de Stockholm et Paolo Gondolo de l’Université de l'Utah, tous trois spécialistes de l’étude de la matière noire, sont partis du constat que les premières étoiles de l’univers s’étaient formées dans des environnements chargés de très grandes densités de matière noire, à une époque où ces proportions étaient un trillion de fois supérieures aux densités actuelles, et que les particules de l’univers aujourd’hui connues n’existaient pas encore dans toute leur diversité.

« Les premières étoiles étaient une piste intéressante à suivre », explique Katherine Freese. C’est en cherchant à comprendre la formation des premières étoiles de l’univers, potentiellement régie par la matière noire, que les scientifiques ont réalisé que les objets lumineux les plus lointains de notre univers n’étaient pas nécessairement des galaxies, mais pouvaient être des étoiles noires.

GALAXIES OU ÉTOILES NOIRES ?

« Laissez-moi vous donner une petite idée de l’univers », invite Katherine Freese. « Le monde matériel que nous connaissons est constitué d’atomes. Ce type de matière ne représente que 5 % de l’univers. […] Ce qui signifie que les 95 % restants sont constitués d’une entité sombre et inconnue », précisément 25 % de matière noire et 70 % d’énergie noire. Les galaxies sont majoritairement composées de matière noire. Aux premiers temps de l’univers, cette matière noire était concentrée sous forme de grandes régions sphériques appelées « halos ». Il n’y avait pas encore de galaxies, seulement des nuages d’hydrogène en processus d’effondrement. « C’est la matière noire qui est à l’origine des premières galaxies et qui a permis à la matière "ordinaire" de s’y loger. Elle contrôle la gravité de l’univers ».

Pour Katherine Freese, les télescopes sont « des machines à remonter le temps ». La lumière perçue depuis la Terre met plus ou moins longtemps à nous parvenir selon son point de source. Par exemple, les rayons du Soleil mettent 8 minutes à nous parvenir. Les lumières stellaires parcourant les plus grandes distances avant de nous parvenir contiennent d’innombrables informations sur les premiers temps de l’univers. « Car plus on regarde loin dans l’univers, plus on remonte le temps » souligne Katherine Freese. L’un des objectifs du télescope spatial James Webb, mis en orbite fin 2021, est justement de tenter de percer le mystère des origines des toutes premières étoiles et galaxies.