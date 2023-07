Des astronomes détectent pour la première fois des neutrinos dans notre galaxie

Les neutrinos traversent la plupart des matières sans le moindre bruit, mais il arrive que l'un d'entre eux interagisse avec la matière, déclenchant alors une série d'événements que les physiciens peuvent observer grâce aux plus sensibles de leurs détecteurs. IceCube est l'un d'entre eux, c'est même le plus grand.

Il est possible de trier ces particules indésirables en utilisant la Terre comme bouclier. Même si IceCube se situe au pôle Sud, la plupart de ses détections se concentrent sur le ciel du nord. À l'inverse, le centre de la Voie lactée et ses sites les plus actifs sont uniquement visibles dans le ciel du sud. De ce fait, les chercheurs ont dû faire preuve de créativité pour éliminer l'arrière-plan et extraire les signaux correspondant aux neutrinos.