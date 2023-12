Il y a 800 000 ans, un astéroïde géant a frappé la Terre. Mais on ne sait pas encore où...

Cette région est aujourd’hui connue pour ses cascades ahurissantes de près de 100 mètres de hauteur et pour ses innombrables plantations de café et de thé. Mais les dernières recherches de Kerry Sieh, publiées le 5 décembre 2023 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, suggèrent que la région a eu un passé cataclysmique. Cette nouvelle étude identifie une disposition récurrente de dépôts d’éjecta qui s’épaississent et qui s’étendent sans discontinuer des plaines du sud du Laos et de l’est de la Thaïlande vers le centre du plateau lui-même, indiquant par-là un possible site d’impact.

Ces dépôts rocheux, qui font près de 10 mètres d’épaisseur près du centre du plateau, contiennent des graviers de galets et de rochers à leur base que Kerry Sieh pense être le produit d’une explosion due à un impact ayant éventré la Terre. Des tectites, un type de verre naturel qui se forme lorsque des météorites frappent des surfaces sablonneuses, ont été découvertes près du sommet de ces graviers et sous un dépôt de cendres plus épais, preuve éventuelle de l’existence d’un panache géant propulsé vers le ciel par l’impact météoritique qui serait ensuite retombé sur le paysage.

Ces séquences géologiques ont été enregistrées et mesurées à des centaines d’endroits sur une zone de 500 km de diamètre couvrant le plateau et ses environs. Elles ont révélé un motif radial de dépôts de plus en plus épais qui converge vers le centre du plateau. Kerry Sieh décrit son hypothèse en faveur du plateau des Bolavens comme site d’impact comme désormais « quasiment incontestable ».

« Le fait d’être face à un dépôt chaotique et mal ordonné composé de choses que nous pensons provenir de l’endroit où se trouvait le cratère, le fait qu’il s’épaississe et s’alourdisse vers la source, vers le plateau […] me fournit une explication alternative », affirme-t-il.

Mais tous les scientifiques ne sont pas encore convaincus. Selon Fred Jourdan, géochronologue de l’Université Curtin, à Perth, en Australie, qui a daté l’impact à 788 000 ans avant le présent à l’aide de traces chimiques présentes dans les tectites, l’hypothèse de Kerry Sieh est « tout à fait possible », mais il croit que ces récents résultats ne font qu’offrir des preuves indirectes. Selon lui, l’étude « ne démontre pas avec une certitude absolue qu’il s’agit du bon endroit », et il fait remarquer que de nombreuses zones volcaniques actives d’Asie du Sud-Est présentent également une géologie de surface sablonneuse qui pourrait avoir produit des tectites après un impact.

Des chercheurs proposent déjà de retourner dans la région pour y effectuer des séjours qui confirmeraient sans l’ombre d’un doute si le plateau du sud du Laos est réellement l’emplacement du dernier grand impact de météorite sur Terre.

DES ÉCLATS DE DÉBRIS DUS À L’IMPACT

Les tectites telles que celles trouvées par Kerry Sieh dans la bijouterie se forment quand les fragments de matière fondue projetés par la chute d’une météorite sont propulsés dans l’air où ils se solidifient avant de retomber sur une vaste zone. En l’absence d’un cratère d’impact, les champs parsemés de tectites constituent la deuxième meilleure archive possible des chutes de météorites cataclysmiques.