Découverte d’une anomalie thermique sur la face cachée de la Lune

« Quand nous avons découvert cet incroyable endroit pour la première fois », se rappelle le Dr. Feng, « nous nous sommes rendus compte qu’il restait plus chaud que toute autre zone lunaire à la même latitude ». Les caractéristiques de surface, observées notamment par détection infrarouge, écartent la possibilité qu’un phénomène extérieur soit la cause de ce point de chaleur. « La seule explication est que la chaleur provient d’une énergie géothermique », explique-t-il.

« Des données du flux de chaleur géothermique de la Lune ont été mesurées par les astronautes de la mission Apollo dans les années 1970 », explique le Dr. Siegler. « Cependant, ils ont eu beaucoup de mal à percer à 3 mètres sous la surface » pour effectuer les mesures en profondeur. L’intérêt de la recherche par micro-ondes est qu’elle permet d’obtenir une perspective globale, basée sur un sondage orbital, afin de comprendre le fonctionnement thermique profond de la Lune.

L’étude infra-rouge de la Lune permet de voir la température de surface, tandis que les micro-ondes peuvent pénétrer en profondeur, à la manière des ondes Wi-Fi, capables de traverser les matériaux. Les études révèlent que dans la zone de Compton-Belkovich, localisée sur la face cachée de la Lune, se trouve une formation granitique de 50 kilomètres de diamètre qui surplombe un point chaud, à environ 20 kilomètres de profondeur, d’où émane « un flux de chaleur de pointe d'environ 180 milliwatts par mètre carré, ce qui est environ 20 fois supérieur à celui de la moyenne des hautes terres lunaires ».

UNE ANCIENNE ACTIVITÉ VOLCANIQUE

« Sur Terre, nous avons de l’eau. Grâce à cet élément, notre planète peut produire du granite en quantité », explique le Dr. Feng. Il explique, en se basant sur l'étude de référence No water, no granites – No oceans, no continents (pas d’eau, pas de granites – pas d’océans pas de continents), qu’en dehors de notre planète, le granite est une roche pratiquement introuvable dans le système solaire. Cette découverte laisse à penser que notre satellite a plus en commun avec la Terre que la seule interaction gravitationnelle qui les relie.

Il existe environ une dizaine de zones similaires à celle-ci, notamment sur la face visible de la Lune, qui présentent des éléments minéraux caractéristiques du magmatisme : les silicates. Le Dr. Siegler explique que ces éléments silicatés retrouvés à Compton Belkovich par exemple sont la résultante d’une série de réactions dans la cristallisation des minéraux au moment du refroidissement du magma, que l’on appelle réactions de Bowen. Ce qui implique une activité volcanique, comme le rapporte un article publié dans la revue Nature il y a peu.

La face visible de la Lune, mais également la quasi-totalité de la surface de sa croûte, sont composées de fines couches de basalte. Cette roche contient de faibles quantités de silicates. « Or, dans un système volcanique, ce basalte peut être refondu », précise le Dr. Siegler. « Le matériau fondu recueille plus de silicate, mais aussi plus d’uranium et de thorium ». La présence de silicates permet également la tenue de structures rocheuses en relief.