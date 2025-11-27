Découverte d'une candidate super-Terre potentiellement habitable

Mais être dans cette zone ne suffit pas à faire émerger la vie. « Même si une planète est située dans cette zone, cela ne veut pas dire qu’elle est habitée. Cela veut dire qu'une condition nécessaire [est observable] », mais loin d’être suffisante. Interrogée sur les signes qui permettraient d’identifier une planète habitable, l'astrophysicienne reste prudente. « Il n’y a pas une réponse simple. Probablement, il faudra de l’eau, de l’oxygène, de l’ozone. Mais ce n’est pas suffisant », insiste-t-elle. La recherche de biosignatures reste un domaine complexe. « Il faut tout un ensemble de détections [de molécules], de non-détections aussi, pour se convaincre qu’on a vraiment des signes de vie ».

Afin d'évaluer le potentiel d’habitabilité d’une planète, les astronomes cherchent avant tout à connaître la composition de son atmosphère. « En connaissant l’atmosphère des exoplanètes, on pense qu’on sera un jour capable de dire : il y a peut-être de la vie ou il y a probablement de la vie sur une planète. Mais on n’y est pas encore », rappelle Anne-Marie Lagrange.

Pour analyser la composition atmosphérique de ces mondes lointains, les scientifiques étudient la lumière, grâce à deux techniques principales : la méthode des transits, quand la planète passe devant son étoile, et l’imagerie directe couplée à la spectroscopie, particulièrement prometteuse pour les petites planètes. « Quand on fait de l’imagerie, on sépare l’étoile et la planète : on obtient deux sources lumineuses et on peut directement disperser la lumière de la planète [pour] l'analyser », explique-t-elle.

LA CANDIDATE IDÉALE POUR DE FUTURES OBSERVATIONS

« En imagerie, nous avons déjà fait de la spectroscopie il y a vingt ans sur des exoplanètes très massives. Le défi, maintenant, c’est de réussir à le faire pour des planètes situées dans la zone habitable, comme les super-Terres ou les planètes de type terrestre. Ça, nous n'en sommes pas encore capables », poursuit la chercheuse.

À ce titre, GJ 251 c se distingue. Sa proximité en fait une candidate idéale pour tenter, dans un avenir proche, la première spectroscopie en imagerie directe d’une planète potentiellement habitable. Située à seulement dix-huit années-lumière, elle est suffisamment proche pour que les futurs instruments d'observation puissent distinguer sa lumière de celle de son étoile. « Les exoplanètes sont très peu lumineuses par rapport aux étoiles et, angulairement, très proches dans le ciel. Donc, il faut être capable de [séparer] l’étoile et la planète », rappelle Anne-Marie Lagrange.