"Mars-les-pins" : la planète rouge cache sans doute d’anciennes plages de sable

Retour sur Terre. Dans leur laboratoire, les scientifiques ont pris le temps d’analyser les images prises par le robot pour les comparer avec nos plages terrestres (plus précisément, celles de la baie Shark, en Australie). Une sorte de jeu des sept différences, qui s’est avéré très concluant. Sur les images enregistrées par Zhurong, les spécialistes ont vu des couches de sable régulières et inclinées à 15 degrés environ, de l’ancien rivage vers la plaine. Mais aussi des particules de la taille du sable plutôt que de fines poussières volcaniques ou bien de gros morceaux de roche. Et des alentours plats, ce qui exclut l’hypothèse de montagnes avec leurs réseaux de rivières et de lacs.

Au fil des ans, les vagues et les courants d’un océan martien auraient donc patiemment façonné ces plages. « Nous avons trouvé des indices de vent, de vagues, et une abondance de sable — une véritable plage façon vacances » résume Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géologie à Penn State et co-auteur de l’étude. Autre information de taille : l’épaisseur et l’étendue des sédiments suggèrent que l’eau liquide, libre de glace, a existé pendant des dizaines de millions d’années.

Faut-il donc dire adieu aux clichés d’une planète glacée et stérile ? Rien n’est pour l’instant certain, mais cette découverte étaye l’hypothèse d’un océan. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le rover Zhurong s’est aventuré sur l’Utopia Planitia. « Cette zone se trouve dans les plaines du nord de Mars, où des études avaient déjà suggéré la présence possible d’anciens rivages.