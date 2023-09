Et si la Terre n'avait rien de spécial ?

Pour ce qui est des ingrédients, il ne faut pas s'arrêter à la surface. Ce sont les mouvements de convection en profondeur qui entraînent la dérive des plaques. Si les minéraux de la planète sont trop denses, « ils feront obstacle à la convection mantellique et la ralentiront, » illustre Cayman Unterborn, étudiant de second cycle à l'université d'État de l'Ohio.

Par exemple, prenons le champ magnétique terrestre, largement considéré comme un élément essentiel à la rétention de l'atmosphère. Même s'il nous protège probablement du vent et des éruptions solaires, est-il réellement important pour l'habitabilité ? D'après Jellinek et Lenardic, nous manquons de preuves.

Pour accéder aux détails les plus minutieux, il faudra attendre la « prochaine génération » de télescopes, indique Cowen : HDST, LUVOIR et ATLAST, pour ne citer qu'eux. Aussi grands que cinq bus mis bout à bout, ces méga-télescopes pourront scruter les candidates au statut de jumelle de la Terre bien plus éloignées, allant même jusqu'à cartographier grossièrement les nuages, les continents et les océans à leur surface.