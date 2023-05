Il y aurait eu beaucoup plus d’eau sur Mars que ce que l’on imaginait

Selon Kathryn Stack Morgan, adjointe scientifique du projet Persévérance de la NASA, c'est probablement à l'endroit où la rivière rencontrait le lac que l'écoulement était le plus fort, il est donc logique que des roches plus grosses aient été déposées à cet endroit. Au fur et à mesure que la rivière fusionnait avec le lac du bassin, elle ralentissait, laissant tomber plus loin des particules plus petites et plus fines.

La région, récemment baptisée Skrinkle Haven en référence à une plage d'un parc national britannique, intéresse les géologues depuis plus de quinze ans. Ses bandes de roches pourraient être les vestiges d'une caractéristique courante des cours d'eau : les bancs de sable. Ces structures se forment lorsque les matériaux qui s'écoulent en aval s'accumulent sur les bords ou au milieu.

Ces bancs de sable préservés peuvent en dire long sur l'évolution de la rivière au fil du temps. Si le cours d'eau fait des méandres, ils se déplacent au gré des changements de berges. Les écoulements plus rapides poussent les bancs vers l'aval au fur et à mesure, laissant une trace des différents chemins empruntés par l'eau.

L'un des exemples les plus époustouflants révélés par les nouvelles images est celui de Pinestand, une formation massive qui s'élève à près de 20 mètres de haut. Située 400 mètres plus bas dans le bassin que Skrinkle Haven, Pinestand pourrait représenter un énorme dépôt de sable et de roches provenant de la rivière. Cette structure haute de six étages aurait été complètement submergée.

Persévérance a recueilli un échantillon de Skrinkle Haven qui sera un jour ramené sur Terre pour y être étudié.

La présence d'eau se déplaçant rapidement n'est toutefois pas forcément bon signe pour ceux qui espèrent trouver de la vie à cet endroit. « Ce type de système n'est pas propice à la préservation de matières organiques », explique Jack Mustard.

La zone a néanmoins fourni de nouvelles informations sur l'ampleur et la dynamique des anciennes rivières de la planète.

« Jezero est un endroit en quelque sorte unique... où nous avons des preuves bien préservées de l'accumulation de sédiments au fur et à mesure de la migration de ces rivières », explique Kathryn Stack Morgan. « Il existe d'autres endroits où l'on trouve des systèmes de ce type, mais je ne me souviens pas d'un exemple aussi spectaculaire que celui de Jezero. »