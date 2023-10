La NASA s'apprête à explorer Psyché, un astéroïde métallique

Le cas échéant, cela ferait de Psyché un cas à part, même selon les standards des astéroïdes de type M. Il n'en fallait pas plus pour inspirer aux scientifiques une foule de scénarios quant à ses origines.

Une théorie particulièrement séduisante suggère que l'astéroïde serait le cœur à vif d'un presque monde, le noyau métallique d'une planète qui n'a jamais vu le jour. « À notre connaissance, le meilleur moyen de former un bloc de métal aussi massif est la différenciation d'un corps parent pour former un noyau métallique » déclare Elkins-Tanton, en référence au processus qui intervient lors de la formation des planètes rocheuses, au cours duquel les éléments s'organisent en fonction de leur densité, les plus denses se retrouvant au centre de la sphère.

Personne n'a jamais vu le noyau d'une planète. Il nous est tout juste possible de l'étudier indirectement à travers les ondes sismiques ou les oscillations d'une planète en orbite autour du Soleil. « On ne peut voir le noyau d'aucun autre corps planétaire. Psyché pourrait nous offrir cette chance et c'est pour cela que l'astéroïde est aussi fascinant » témoigne Brandon Johnson, planétologue de l'université Purdue.

Pour exposer un noyau de la sorte, la croûte et le manteau du corps parent ont dû être arrachés par un impact cataclysmique. « Si Psyché était l'objet qui a heurté un corps plus imposant, il est possible que la majeure partie de son manteau lui ait été arrachée d'un seul coup » explique Johnson.