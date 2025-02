De mystérieux anneaux de poussière ont été repérés aux confins de notre galaxie

Cette poussière qui contient les « briques fondamentales de la vie » et qui sert de principal matériau de construction pour les objets cosmiques, peut être produite dans différents contextes : Les étoiles AGB (Asymptotic Giant Branch) ; un type d’étoile très massive, riche en carbone et capable de produire de la poussière tout au long de son évolution ; sont à ce jour considérées comme les premiers producteurs de poussière.

Les supernovas, explosions qui peuvent survenir à la mort d’une étoile, peuvent également contribuer à enrichir l’environnement chimique de l’univers si l’étoile en question est suffisamment massive

Les systèmes WR, où une étoile Wolf-Rayet et une étoile massive interagissent, constituent une dernière catégorie, bien qu’on ignore encore la place qu’ils occupent dans la production de poussière.

Notre galaxie compte probablement une centaine de systèmes binaires de type WR. L’astrophysicienne fait cependant remarquer que « les producteurs de poussière sont plus rares, car ils doivent être riches en carbone et disposer d’une configuration permettant aux vents stellaires d’entrer en collision. » Seuls quelques systèmes semblables à WR 140 ont été découverts, notamment dans le Grand et le Petit Nuage de Magellan. « Il n’y en a probablement pas plus d’une douzaine dans nôtre galaxie et l’un de nos principaux objectifs est de déterminer s’ils sont des contributeurs significatifs de poussière. »

Cette configuration à deux corps des WR est aussi théoriquement possible dans un système stellaire à trois corps, où trois étoiles, dont une Wolf-Rayet, gravitent les unes autour des autres. « En revanche, dans un système tertiaire, l’orbite serait beaucoup plus chaotique, et la formation de poussière ne suivrait probablement aucun schéma régulier, explique Emma Lieb. Cela rendrait les observations beaucoup plus complexes, car les données obtenues seraient moins structurées et bien plus difficiles à mesurer. »

Les images inédites prises par le télescope spatial James Webb permettent pour la première fois de comparer la distance parcourue par les coquilles de poussière en une année, et d’en estimer la vitesse. « Nous avons calculé qu’elles s’éloignent des étoiles à 270 km/s, soit presque 1 % de la vitesse de la lumière, fait remarquer la scientifique. C’est une vitesse extrêmement élevée, mais pas surprenante, car elle correspond à peu près à la vitesse des vents stellaires (WC7) de ces étoiles massives. »

Connaître la vitesse de propagation, mais également les quantités de poussières stellaires produites par un système comme WR 140, est un nouveau paraître crucial car il permet d’envisager une compréhension plus complète du processus d’enrichissement chimique des galaxies.