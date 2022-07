Notre organisme serait composé de poussières d'étoiles

À première vue, l’astrophysique et la pathologie médicale ont peu de choses en commun. Quel pourrait bien être le rapport entre les taches solaires et les taches de vieillesse ? Comment le Big Bang pourrait-il être lié à la fibrose kystique ?

Dans leur livre intitulé Living With the Stars: How the Human Body Is Connected to the Life Cycles of the Earth, the Planets, and the Stars et publié en 2015, Karel Schrijver, astrophysicien alors chercheur principal au laboratoire astrophysique et solaire de Lockheed Martin, et sa femme, Iris Schrijver, professeure de pathologie à l’université de Stanford, ont établi les liens qui unissent le corps humain aux étoiles et aux planètes.

Au moment de la sortie de leur ouvrage, depuis leur domicile de Palo Alto, en Californie, ils nous avaient expliqué que tout ce qui nous compose provient d’explosions cosmiques survenues il y a des milliards d’années, que notre corps est dans un état constant de décomposition et de régénération, et que la chanteuse Joni Mitchell avait tout compris.

Dans Woodstock, Joni Mitchell chantait que nous étions des poussières d’étoiles. Avait-elle raison ?

Iris : En effet ! Tout ce que nous sommes et tout ce qui existe dans l’univers et sur Terre provient de la poussière d’étoile, et elle flotte continuellement à travers nous, même aujourd’hui. Elle nous relie directement à l’univers, en reconstruisant nos corps encore et encore au cours de notre vie.

Ça a été l’une de nos plus grandes surprises. Nous n’avions pas vraiment réalisé à quel point nous sommes impermanents, et que nos corps sont faits de restes d’étoiles et d’explosions massives dans les galaxies. Tous les matériaux de notre corps proviennent de cette poussière d’étoile résiduelle, qui se retrouve dans les plantes et, de là, dans les nutriments dont nous avons besoin pour tout ce que nous faisons : penser, bouger, grandir. Et en quelques années, la majeure partie de notre corps est renouvelée.

Pouvez-vous me donner quelques exemples pour illustrer la façon dont la poussière d’étoile nous a formés ?

Karel : Quand l’univers a commencé à se former, il n’y avait que de l’hydrogène et un peu d’hélium, et très peu d’autres choses. Nous n’avons pas d’hélium dans notre corps. En revanche, nous avons de l’hydrogène, mais il ne représente pas l’essentiel de notre poids. Les étoiles sont comme des réacteurs nucléaires. Elles prennent un combustible et le transforment en quelque chose d’autre. L’hydrogène se transforme en hélium, et l’hélium se transforme en carbone, en azote et en oxygène, en fer et en soufre : tous les éléments qui nous composent. Lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie, elles se gonflent et implosent, en se débarrassant de leurs couches externes. Si une étoile est suffisamment lourde, elle explose en supernova.

La plupart des matériaux qui nous composent proviennent donc d’étoiles mourantes, ou d’étoiles qui sont mortes dans des explosions. Et ces explosions stellaires continuent de se produire. Nous avons en nous des éléments aussi vieux que l’univers, et d’autres éléments qui ont atterri ici il y a peut-être une centaine d’années seulement. Et tout cela se mélange dans nos corps.

Votre livre fait le lien entre deux sciences perçues comme étant différentes : l’astrophysique et la biologie humaine. Pouvez-vous décrire vos professions respectives et la manière dont vous les avez combinées pour créer ce livre ?

Iris : Je suis médecin, spécialisée en génétique et en pathologies. Les pathologistes sont les spécialistes médicaux qui diagnostiquent les maladies et leurs causes. Nous étudions également les réactions de l’organisme face à ces maladies et aux traitements administrés. Je fais cela au niveau de l’ADN, et je dirige le laboratoire de diagnostic de pathologie moléculaire à l’université de Stanford. Je m’occupe également des patients en diagnostiquant les maladies héréditaires et les cancers, et en suivant les réponses aux traitements chez ces patients atteints de cancer en fonction des changements que nous pouvons détecter dans leur ADN.

Notre livre se base sur de nombreuses conversations que Karel et moi avons eues ensemble, au cours desquelles nous nous sommes entretenus sur des sujets de notre vie professionnelle de tous les jours. Ces domaines sont très différents. Je m’intéresse au code de la vie. Lui, c’est un astrophysicien qui explore les secrets des étoiles. Mais plus nous continuions à nous poser mutuellement nos questions, plus nous découvrions que nos domaines étaient beaucoup plus connectés que nous ne le pensions.