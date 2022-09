Frank Drake, pionnier de la recherche de vie extraterrestre, est mort à l’âge de 92 ans

Après le NRAO, Frank Drake travaille brièvement au Laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction de la NASA en tant que directeur du service des sciences lunaires et planétaires. En 1964, il rejoint le département d’astronomie de l’Université Cornell. Il est également directeur de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico de 1966 à 1968 puis du Centre national d’astronomie et de l’ionosphère (NAIC), qui administre l’observatoire, de 1971 à 1981.

Lors de son mandat, Frank Drake supervise notamment des rénovations à l’Observatoire d’Arecibo. Celles-ci doivent adapter à la recherche astronomique cet observatoire qui sert à l’origine à surveiller la haute atmosphère dans le cadre d’un programme de défense anti-missiles. Sur la gigantesque antenne parabolique du télescope, on installe, entre autres, un nouveau revêtement ainsi qu’un puissant radar dernier cri ; l’instrument est désormais plus sensible que jamais et peut détecter le mouvement d’astéroïdes et d’autres corps planétaires.

Frank Drake joue également un rôle central dans la représentation que l’humanité donne d’elle-même dans les messages qu’elle émet vers ces mondes lointains. C’est à lui que l’on doit le « message d’Arecibo », signal radio émis en 1974 en direction d’un amas d’étoiles situé à environ 22 000 années-lumière.

En 1972, Frank Drake co-conçoit la plaque de Pioneer, ce célèbre message pictographique dont on a équipé les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 représentant un homme et une femme, notre Système solaire, ainsi qu’une carte indiquant la position du Soleil dans la galaxie. Il deviendra également directeur technique du Voyager Golden Record, cet emblématique recueil de photos et de sons terriens qui, de même que la plaque de Pioneer, est une bouteille que l’humanité a jeté dans les mers du cosmos.

Frank Drake quitte Cornell en 1984 et emménage avec sa famille en Californie où il devient doyen du Département des sciences naturelles de l’Université de Californie à Santa Cruz. Quand il démissionne de ce poste en 1988, il y demeure toutefois professeur et est recruté à l’Institut SETI, qui vient alors d’être fondé, où il officie en tant que président du conseil d’administration et en tant que directeur du Centre Carl-Sagan pour l’étude de la vie dans l’Univers. Il mettra fin à sa carrière d’enseignant en 1996.

Les distinctions académiques qu’il reçoit tout au long de sa carrière sont pléthoriques. La nécrologie publiée par l’Université de Californie à Santa Cruz en atteste : membre de l’Académie américaine des arts et des sciences, membre de l’Académie nationale des sciences, président de la Société astronomique du Pacifique, président du Comité national de recherche en physique et en astronomie, et vice-président l’Association américaine pour l’avancement des sciences.

Mais on ne peut résumer Frank Drake à son travail. Pour canaliser son désir ardent de précision mathématique, il devient lapidaire amateur ; il taille et polit des pierres précieuses pour fabriquer des bijoux pour ses amis et sa famille. Il aime cultiver des orchidées (ses serres en abritent des centaines). Pendant un temps, il cultive également son propre vin rouge et remporte quelques médailles pour son travail à la New York State Fair.

Frank Drake est aussi un grand malicieux, et c’est sa fille qui le dit. Au début des 1980, alors qu’ils habitent Ithaca, il passe tout un réveillon de Noël à sauter dans le bois qui jouxte sa maison avec une lampe de poche couverte de cellophane pour donner à Nadia et à sa petite sœur la joie d’apercevoir le tarin lumineux de Rudolphe le renne au nez rouge, star fictionnelle de contes pour enfants.

Mais ses tendances espiègles débordent également sur sa vie professionnelle. Quand, pour fustiger ce qu’il considère être un gaspillage d’argent public, le sénateur américain William Proxmire décerne un très ironique Golden Fleece Award à une proposition de la NASA et du SETI, Frank Drake tente d’inscrire l’élu à la Flat Earth Society, qui défend l’idée selon laquelle la Terre serait plate. Sa requête sera toutefois rejetée.

Dans ses dernières années, Frank Drake sera témoin d’une révolution qui transformera l’astronomie du 21e siècle, qui approfondira l’intérêt scientifique porté au SETI et qui permettra d’affiner les paramètres de son équation : la découverte de milliers de planètes orbitant autour d’autres étoiles dans la Voie lactée.

Nadia Drake se souvient d’un jour de 2011 où Kepler, le télescope spatial de la NASA, a transmis un diagramme répertoriant plus de 1 200 nouvelles planètes potentielles découvertes dans son champ de vision. Quand Nadia l’a montré à son père, « il s’est juste arrêté un instant et a simplement dit : ‘Il y a tant de planètes’ », avec une voix pleine d’émerveillement.

Grâce à Kepler et à d’autres missions, les astronomes savent désormais que le nombre de planètes et d’étoiles dans la Voie lactée se trouve sur le même ordre de grandeur : il y en aurait 100 à 400 milliards. Parmi elles, des centaines de millions pourraient être des planètes telluriques de la taille de la Terre orbitant à une distance autorisant la présence d’eau liquide. Nombreux sont les astronomes qui pensent qu’un jour nous pourrions découvrir des traces de vie sur l’un de ces mondes lointains.

Et comme l’avait prédit un certain Frank Drake il y a plus de 80 ans, peut-être que ces planètes ont leurs propres voitures, leurs propres rues et leur propre Chicago.

En plus de sa fille Nadia, Frank Drake laisse derrière lui Amahl Shakhashiri Drake, sa femme depuis 44 ans ; Leila Drake Fossek, sa fille ; Steve Drake, Richard Drake et Paul Drake, ses fils issus d’un précédent mariage ; Bob Drake, son frère ; ainsi qu’une nièce, un neveu et quatre petits-enfants.