Les États-Unis révèlent disposer d’armes en orbite : ce que l'on sait

Le 14 septembre 2026, à l'occasion de l'Air and Space Cyber Conference 2026 qui s'est déroulée dans le Maryland, le 27e secrétaire à la Force aérienne des États-Unis, Troy Meink, donnait un discours sur les initiatives de l'armée américaine pour défendre la nation lorsqu'il a dévoilé, sans plus de cérémonie, une information qui risquerait bien de changer l'avenir de l'humanité dans l'espace.

« Les États-Unis disposent d'armes de contrôle de l'espace en orbite capables de défendre les forces interarmées contre une action hostile de l'ennemi », a-t-il déclaré. En d'autres termes : les États-Unis ont placé une arme, ou un système d'armes, en orbite autour de la Terre.

Il s'agit de la première fois qu'un pays déclare publiquement avoir emprunté ce chemin, bien qu'il soit de notoriété publique que les États-Unis, la Chine et la Russie travaillent à la mise au point d'un arsenal extraterrestre depuis plusieurs décennies. « Il n'y a rien d'étonnant à ce que les États-Unis aient déployé une arme spatiale », assure Rod Thornton, qui étudie les mécanismes russes de défense et de sécurité au King’s College de Londres.

En revanche, ce que personne n'avait vu venir, c'est la décision des États-Unis d'annoncer soudainement et publiquement le déploiement d'une telle arme. « On ne s'attendait pas à ce qu'ils déclarent aussi explicitement disposer d'une arme en orbite », témoigne Victoria Samson, directrice à la sécurité et à la stabilité de l'espace au sein de la Secure World Foundation de Washington.

Si l'annonce est bien évidemment restée avare de détails, l'histoire peut tout de même nous éclairer sur le type d'arme dont il pourrait s'agir et son fonctionnement. L'intérêt de l'humanité à l'égard des armes spatiales est né de la curiosité et des démonstrations de force de la Guerre froide. En 1962, les États-Unis ont fait exploser une bombe nucléaire à 400 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique pour voir ce qu'il se passerait. Connu sous le nom de Starfish Prime, l'essai nucléaire a libéré un torrent de radiations en orbite autour de la Terre, ce qui a provoqué une immense aurore artificielle et a plongé Hawaï dans l’obscurité. L'explosion d'énergie électromagnétique a également endommagé ou détruit un tiers des 24 satellites alors en orbite.

Le chaos semé par l'opération Starfish Prime a donné lieu à l'élaboration de règles internationales. En 1963, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a interdit les essais dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. En 1967, l'article IV du traité sur l'espace a quant à lui interdit l'envoi dans l'espace d'armes de destruction massive.

À notre connaissance, il n'y a donc pas d'armes nucléaires en orbite autour de la Terre à l'heure actuelle. Cette affirmation a toutefois été remise en question début 2024, lorsque la Maison-Blanche a informé ses alliés européens que la Russie envisageait de placer un dispositif nucléaire en orbite, en parfaite violation des traités signés durant la Guerre froide. Peu de temps après, il est apparu qu'un satellite, Kosmos-2553, testait des technologies pouvant être utilisées dans ce sens. Une arme de ce type serait probablement dirigée, non pas vers la Terre, mais vers la cible privilégiée des armes spatiales modernes : les satellites.

En date du 18 septembre 2026, une constellation de près de 17 000 satellites évoluait autour de la Terre, d'après la base de données établie par Jonathan McDowell, un astrophysicien qui recense les lancements et les débris spatiaux. La plupart de ces satellites garantissent l'accès à Internet. D'autres surveillent le climat et d'autres encore servent des objectifs militaires, notamment le guidage des troupes au sol ou des missiles, l’envoi de communiqués secrets et l’espionnage des rivaux géopolitiques.

Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde ont déjà lancé des missiles depuis la surface de la Terre pour détruire volontairement leurs propres satellites, en grande partie pour démontrer ce dont ils seraient capables envers d'éventuelles cibles ennemies en orbite. Les États-Unis disposent par ailleurs d'un système offensif de guerre électronique hautement sophistiqué, notamment au travers de sa technologie Meadowlands, opérationnelle depuis peu, qui utilise des stations terrestres mobiles pour bombarder d'ondes radio les satellites afin de perturber leurs communications.