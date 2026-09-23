Les États-Unis révèlent disposer d’armes en orbite : ce que l'on sait
Ces armes orbitales pourraient avoir des répercussions sur les débris spatiaux et l'équilibre international des pouvoirs.
De quel type d'arme s'agit-il ? Quelles sont les conséquences pour les débris spatiaux ? Depuis que l'armée des États-Unis a annoncé avoir placé des armes en orbite, de nombreuses questions restent sans réponse.
Le 14 septembre 2026, à l'occasion de l'Air and Space Cyber Conference 2026 qui s'est déroulée dans le Maryland, le 27e secrétaire à la Force aérienne des États-Unis, Troy Meink, donnait un discours sur les initiatives de l'armée américaine pour défendre la nation lorsqu'il a dévoilé, sans plus de cérémonie, une information qui risquerait bien de changer l'avenir de l'humanité dans l'espace.
« Les États-Unis disposent d'armes de contrôle de l'espace en orbite capables de défendre les forces interarmées contre une action hostile de l'ennemi », a-t-il déclaré. En d'autres termes : les États-Unis ont placé une arme, ou un système d'armes, en orbite autour de la Terre.
Il s'agit de la première fois qu'un pays déclare publiquement avoir emprunté ce chemin, bien qu'il soit de notoriété publique que les États-Unis, la Chine et la Russie travaillent à la mise au point d'un arsenal extraterrestre depuis plusieurs décennies. « Il n'y a rien d'étonnant à ce que les États-Unis aient déployé une arme spatiale », assure Rod Thornton, qui étudie les mécanismes russes de défense et de sécurité au King’s College de Londres.
En revanche, ce que personne n'avait vu venir, c'est la décision des États-Unis d'annoncer soudainement et publiquement le déploiement d'une telle arme. « On ne s'attendait pas à ce qu'ils déclarent aussi explicitement disposer d'une arme en orbite », témoigne Victoria Samson, directrice à la sécurité et à la stabilité de l'espace au sein de la Secure World Foundation de Washington.
Si l'annonce est bien évidemment restée avare de détails, l'histoire peut tout de même nous éclairer sur le type d'arme dont il pourrait s'agir et son fonctionnement. L'intérêt de l'humanité à l'égard des armes spatiales est né de la curiosité et des démonstrations de force de la Guerre froide. En 1962, les États-Unis ont fait exploser une bombe nucléaire à 400 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique pour voir ce qu'il se passerait. Connu sous le nom de Starfish Prime, l'essai nucléaire a libéré un torrent de radiations en orbite autour de la Terre, ce qui a provoqué une immense aurore artificielle et a plongé Hawaï dans l’obscurité. L'explosion d'énergie électromagnétique a également endommagé ou détruit un tiers des 24 satellites alors en orbite.
Le chaos semé par l'opération Starfish Prime a donné lieu à l'élaboration de règles internationales. En 1963, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a interdit les essais dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. En 1967, l'article IV du traité sur l'espace a quant à lui interdit l'envoi dans l'espace d'armes de destruction massive.
À notre connaissance, il n'y a donc pas d'armes nucléaires en orbite autour de la Terre à l'heure actuelle. Cette affirmation a toutefois été remise en question début 2024, lorsque la Maison-Blanche a informé ses alliés européens que la Russie envisageait de placer un dispositif nucléaire en orbite, en parfaite violation des traités signés durant la Guerre froide. Peu de temps après, il est apparu qu'un satellite, Kosmos-2553, testait des technologies pouvant être utilisées dans ce sens. Une arme de ce type serait probablement dirigée, non pas vers la Terre, mais vers la cible privilégiée des armes spatiales modernes : les satellites.
En date du 18 septembre 2026, une constellation de près de 17 000 satellites évoluait autour de la Terre, d'après la base de données établie par Jonathan McDowell, un astrophysicien qui recense les lancements et les débris spatiaux. La plupart de ces satellites garantissent l'accès à Internet. D'autres surveillent le climat et d'autres encore servent des objectifs militaires, notamment le guidage des troupes au sol ou des missiles, l’envoi de communiqués secrets et l’espionnage des rivaux géopolitiques.
Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde ont déjà lancé des missiles depuis la surface de la Terre pour détruire volontairement leurs propres satellites, en grande partie pour démontrer ce dont ils seraient capables envers d'éventuelles cibles ennemies en orbite. Les États-Unis disposent par ailleurs d'un système offensif de guerre électronique hautement sophistiqué, notamment au travers de sa technologie Meadowlands, opérationnelle depuis peu, qui utilise des stations terrestres mobiles pour bombarder d'ondes radio les satellites afin de perturber leurs communications.
L'United States Space Force (USSF) n'a pas donné plus de détails sur les « armes de contrôle de l'espace » déployées, en déclarant simplement que ces armes pouvaient être offensives ou défensives.
Jusqu'à présent, les armes ou les systèmes destinés à cibler les satellites étaient donc implantés sur Terre et aucune preuve ne permettait d'attester de la présence en orbite d'un arsenal anti-satellite. Quelles armes ont donc bien pu être déployées par l'armée des États-Unis ?
Un porte-parole de l'United States Space Force (USSF), la force spatiale des États-Unis, n'a pas donné plus de détails concernant les armes mises en service ; il a simplement déclaré que l'expression « contrôle de l'espace » faisait référence à des dispositifs « pouvant servir des objectifs offensifs ou défensifs. »
Malgré le mystère qui entoure l'arme américaine, rien n'indique qu'elle pourrait attaquer une cible à la surface de la Terre. La phrase « arme de contrôle de l'espace » suggère fortement que, quelle que soit sa nature, cette arme serait conçue pour affecter l'environnement spatial à lui seul.
Il est possible que l'arme ait été pensée pour mettre hors service, endommager ou détruire physiquement d'autres satellites. Une « arme cinétique » de ce genre pourrait prendre la forme d'un petit satellite conçu pour traquer et percuter des charges utiles hostiles, ou d'un satellite capable de tirer un projectile sur une autre cible en orbite.
« Les armes cinétiques sont extrêmement problématiques, car elles produisent des éclats dangereux et incontrôlables », indique Aaron Boley, codirecteur de l'Outer Space Institute à l'université de la Colombie-Britannique au Canada.
Ces éclats viendraient s'ajouter au problème latent des débris spatiaux qui polluent les orbites situées à quelques milliers de kilomètres de la Terre, dans lesquelles évoluent également la plupart des satellites. Ces débris comprennent les propulseurs de fusée usagés, les engins spatiaux désaffectés ainsi que les fragments issus de précédentes collisions ou de tests de missiles antisatellite. « En novembre 2021, la Russie a effectué un essai de missile antisatellite à ascension directe, ce qui a généré plus de 1 800 débris détectables », indique Samson. Les armes orbitales antisatellite capables d'infliger des dégâts physiques à leurs cibles pourraient occasionner des retombées similaires.
La taille des débris varie considérablement, allant du rocher à des fragments littéralement invisibles plus petits qu'un grain de riz. Ces derniers se déplacent plus rapidement qu'une balle de fusil autour de la planète, jusqu'à se consumer dans l'atmosphère ou se perdre dans l'espace, un processus dont la durée peut se compter en mois, en années ou même en siècles.
Nous avons déjà frôlé l'incident à plusieurs reprises : divers satellites et même la Station spatiale internationale ont dû faire usage de leurs propulseurs pour éviter une collision avec des fragments de satellite rebelles. La catastrophe a pu être évitée jusqu'à présent, mais si des armes cinétiques spatiales venaient à tirer sur d'autres objets en orbite, elles pourraient déclencher une réaction en chaîne en enrichissant le nuage de débris de nouveaux fragments qui percuteraient à leur tour d'autres satellites au hasard.
« La destruction physique des satellites est une approche des plus maladroites », déclare Thornton. Partant de là, « je ne pense pas que l'arme déployée par les États-Unis soit un engin de destruction cinétique. »
Quel autre type d'arme aurait donc pu être mis en orbite par l'armée américaine ? La majorité des experts pense qu'il s'agit probablement d'un dispositif destiné à bloquer ou brouiller les communications satellite. Puisque la politique adoptée par les États-Unis consiste à éviter de générer des débris spatiaux, « je suppose qu'il s'agit d'une arme non destructrice », indique Samson. « Je pencherais plutôt pour une sorte de brouilleur spatial. »
McDowell pense même avoir deviné où se trouverait cet arsenal. La localisation la plus probable est l'orbite géostationnaire, une autoroute pour satellites située à une altitude de 35 786 kilomètres au-dessus de l'équateur. « Pour moi, cette arme est en fait l'ensemble de petits satellites déployés par l'USSF sur l'orbite géostationnaire ces dernières années », suggère-t-il. La plupart des satellites évoluant sur cette trajectoire sont utilisés à des fins militaires ou de sécurité nationale. La Russie et la Chine ont toutes deux accentué leur présence à cette altitude récemment.
Un brouilleur orbital pourrait ne pas sembler aussi belliqueux qu'une arme capable d'anéantir physiquement d'autres satellites. Il n'en reste pas moins qu'un tel système « risque fondamentalement de saper l'équilibre des pouvoirs qui assure la paix nucléaire depuis la fin de la guerre froide », met en garde Thornton.
Imaginons que les satellites ciblés par le brouilleur soient responsables du guidage des missiles pour la Chine ou la Russie, notamment des missiles porteurs d'armes de destruction massive. « Si les États-Unis sont capables de perturber partiellement ou intégralement ces guidages satellite, alors la Chine ou la Russie ne seraient plus en mesure de garantir la précision de leurs armes nucléaires », illustre Thornton.
Tout cela n'est que spéculation et logique raisonnable. À moins que les États-Unis ne se laissent aller à une nouvelle annonce surprise, il est peu probable que l'identité et les capacités de leur système d'armes orbitales soient révélées dans un futur proche. À ce stade, une seule certitude est permise : l'espace est désormais un « terrain » de guerre comme un autre.
Il est déjà difficile en premier lieu d'expliquer que le pays ait choisi de révéler l'existence de ces armes spatiales. « L'annonce peut être perçue comme un message de dissuasion », indique Thornton. En d'autres termes : si vous nous menacez, vos satellites pourraient en payer le prix.
« Je crains que cela ne normalise l'envoi d'armes dans l'espace », confie Samson. D'après un rapport de la Secure World Foundation, la Chine et la Russie n'auraient aucun scrupule à suivre le même chemin. De la même façon, « il est tout à fait possible que les alliés et partenaires des États-Unis décident que si ces derniers estiment avoir besoin d'armes spatiales, alors eux aussi. »
les plus populaires
Titulaire d'un doctorat en volcanologie, Robin George Andrews est un journaliste scientifique indépendant et primé, installé à Londres.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.