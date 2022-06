La première mission spatiale d’imagerie d’exoplanètes sera lancée en 2027

En 2027, dans le cadre de la première mission mondiale pour l’imagerie des exoplanètes, la NASA enverra dans l’espace le télescope spatial infrarouge Roman Space Telescope. L’un des objectifs de cette mission sera de « faire une démonstration technologique scientifique pour prouver que l’on est capable de faire l’imagerie et donc de voir des exoplanètes » explique Marc Ferrari, astronome et scientifique optique au CNRS et au laboratoire d’astrophysique de Marseille.

Pour les chercheurs français, cette mission est « une belle opportunité » de contribuer à la mission américaine. En 2017, la NASA a commandé au Laboratoire d’astrophysique de Marseille huit petits miroirs de six centimètres chacun. Ces derniers seront ensuite intégrés au téléscope et permettront la potentielle imagerie des exoplanètes. « On a commencé à tout mettre en œuvre en 2018, puis à polir en 2019. Pour faire les huit miroirs, on a poli pendant deux ans et demi, en incluant la pause du Covid ».

Pour pouvoir espérer observer ces exoplanètes, le moindre défaut de polissage peut être dramatique. « L’équivalent, c’est de regarder depuis Paris une luciole proche d’un phare à New-York » précise l’astronome.

« À ce niveau d’amélioration de la qualité de l’image, les moindres petits défauts sur les optiques ont leur importance. […] Ils peuvent être du même ordre de grandeur que les exoplanètes que l’on cherche à observer. » Dans un reportage du CNRS, l’équipe de Marc Ferrari parle d’un polissage de verre parfait, au nanomètre près.

Cette infinie méticulosité permettra une grande première dans l’histoire de l’observation des exoplanètes. « Depuis la première découverte en 1995, on en est aujourd’hui à plus de 5 000 systèmes d’exoplanètes découverts. La plupart ont été découverts par des méthodes indirectes, grâce aux méthodes de vitesse radiale » développe l’astronome. Les exoplanètes connues ont été indirectement observées grâce à l’effet qu’elles produisent sur les étoiles. En fait, « les étoiles bougent légèrement car des planètes orbitent autour d’elles. On mesure ce déplacement de l’étoile, donc on en déduit qu'une, deux ou plusieurs exoplanètes tournent autour, sans pour autant pouvoir les voir » précise Marc Ferrari.