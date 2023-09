Le mystère persistant de la vitesse d'expansion de l'Univers

Dans la nouvelle étude, Riess et ses collègues se sont appuyés sur la résolution très précise du télescope James Webb. Ils ont analysé plus de 320 céphéides dans 2 galaxies : NGC 4258, située à environ 23 millions d’années-lumière, et NGC 5584, située à environ 100 millions d’années-lumière.

Les chercheurs ont ainsi constaté que le télescope présentait une précision environ trois fois supérieure à celle du télescope spatial Hubble. « J’aurais déjà été satisfait d’une amélioration de 20 %, alors le fait qu’elle soit trois fois meilleure, c’est vraiment exceptionnel », confie Riess.

Les nouvelles observations sont toutefois plutôt cohérentes avec les précédentes estimations de distance réalisées par Hubble. « Les résultats précédents ont passé le test du JWST », révèle John Blakeslee, astronome au NOIRLab à Tucson, en Arizona, qui n’était pas impliqué dans cette étude.

« Un jour, il faudra admettre qu’il ne s’agit pas d’une erreur de mesure, et dans ce cas, cela révèlera quelque chose de très intéressant sur l’Univers », ajoute Riess. « Cette énigme est de plus en plus complexe, mais aussi très intéressante. »

LES MYSTÉRIEUX ROUAGES DU COSMOS

Ces nouveaux résultats suggèrent que la tension de Hubble pourrait être due à un facteur plus fondamental qu’un simple manque de précision. Si les deux valeurs sont correctes, cela implique que les astronomes ignorent un élément d’information crucial quant à la manière dont l’Univers s’est développé depuis sa création.Les données provenant de supernovas et de céphéides proches indiquent, en se basant sur des conditions qui prévalaient lorsque l’Univers était encore jeune, conditions qui se reflètent dans le fond diffus cosmologique, que l’expansion s’accélère plus rapidement que prévu. Les chercheurs ne peuvent pas expliquer une accélération aussi importante, et ce même en tenant compte de l’énergie noire, la force mystérieuse qui, selon les théoriciens, serait à l’origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers.