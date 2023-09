La construction étape par étape de James Webb, le télescope qui révolutionne l'astronomie

Établi à Washington, Chris Gunn se spécialise dans la science et la technologie. En tant que photographe contractuel pour la NASA, il a été chargé de documenter la construction du télescope spatial James Webb. Ses clichés ont été publiés dans des journaux et magazines tels que le New York Times et Popular Science, et figurent dans son ouvrage intitulé Inside the Star Factory: The Creation of the James Webb Space Telescope, NASA's Largest and Most Powerful Space Observatory.