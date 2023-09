L’exoplanète K2-18b pourrait abriter des formes de vie extraterrestre

Les observations récentes réalisées par le télescope spatial James Webb ont permis d’obtenir de nouveaux éléments sur l’atmosphère d’une planète éloignée appelée K2-18b. Après analyse, une équipe européenne de chercheurs a pu confirmer que celle-ci était composée de méthane et de dioxyde de carbone en quantité, mais de très peu d’ammoniaque, ce qui laisse penser que K2-18b pourrait être un type de planète océanique.

Cette exoplanète se trouve à une distance correcte de son étoile pour que la vie y soit possible. Et selon une nouvelle analyse, son atmosphère contiendrait un autre composé produit par les formes de vie sur Terre, le sulfure de diméthyle. Des observations plus poussées seront nécessaires pour déterminer si sa présence est bien avérée. Si tel est le cas, il faudra ensuite exclure que le gaz n’est pas produit par des sources non vivantes.

Même si K2-18b n’abrite pas la vie, elle nous ouvre les yeux sur une toute nouvelle catégorie de planètes plus grosses que la Terre, mais plus petites que Neptune. Nikku Madhusudhan, astronome à l’université de Cambridge et auteur principal de l’étude qui a annoncé les résultats de l’analyse, théorisait jusqu’alors que de telles planètes pouvaient abriter des océans liquides sous leur atmosphère.

Il se rappelle avoir vu les données indiquant la présence d’hydrogène et celles encore plus révélatrices de la présence de méthane et de l’absence d’ammoniaque. D’après l’étude, une planète de la taille de K2-18b ne pourrait afficher un tel ratio de gaz que si son atmosphère interagit avec de l’eau en surface.

« Cela fait 10 ans que nous cherchons du méthane dans ces atmosphères à basse température et nous l’avons trouvé au premier passage. C’était une véritable victoire », raconte-t-il.

C’est en 2021 que l’astronome a trouvé le nom pour désigner ces planètes océans : les planètes hycéennes (contraction des termes « hydrogène » et « océan »). En plus de constituer un type de planètes qui n’existe pas dans le système solaire, celles-ci sont pragmatiques à étudier : en raison de leur taille supérieure aux planètes rocheuses, les télescopes spatiaux peuvent les mesurer plus facilement avec des capteurs à distance.

Le télescope James Webb a scanné la planète lors de deux transits de 2 heures et demie face à son étoile hôte en janvier et avril dernier. Les instruments à bord ont analysé la lumière de l’étoile traversant l’atmosphère de la planète, donnant ainsi aux astronomes des indices spectraux qui ont pu être utilisés pour identifier les gaz présents.

Le télescope, qui aura coûté 10 milliards de dollars (9,37 milliards d’euros) s’avère être un outil précieux d’étude des planètes éloignées pour les chercheurs. D’après Nikku Madhusudhan, l’observation d’un transit de cinq heures avec celui-ci permet d’obtenir plus de données que huit observations combinées avec le télescope spatial Hubble (des années de travail seraient alors nécessaires). « C’est révolutionnaire », confie l’astronome.

À LA RECHERCHE DE FORMES DE VIE

Il existe deux grandes écoles de pensée chez ceux qui recherchent des formes de vie extraterrestre sur les exoplanètes : ceux qui s’attendent à en trouver sur une planète rocheuse comme la Terre et ceux qui veulent étudier les planètes abritant des océans.

Si la nouvelle étude offre des indices majeurs sur des planètes océaniques où la vie serait possible, le télescope James Webb s’intéresse aussi aux planètes rocheuses. Plus tôt cette année, il a ainsi observé les planètes proches TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c, de la taille de la Terre, et a révélé qu’elles sont probablement composées de roche nue sans atmosphères protectrices composées de CO2, ce qui rend la vie improbable. Les conclusions suggèrent que les planètes rocheuses comme celles-ci, qui gravitent autour d’un type d’étoile naine froide connue pour dégager des flammes, ne constituent pas un environnement adapté pour les organismes vivants.

« C’est incroyable de pouvoir mesurer ça », explique Laura Kreidberg, chercheuse à l’Institut d’astronomie Max Planck et une des scientifiques qui a étudié le système TRAPPIST-1. « Nous nous demandons depuis des décennies si les planètes rocheuses peuvent maintenir des atmosphères. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons enfin comparer les systèmes exoplanétaires à notre système solaire comme jamais auparavant », ajoute-t-elle.