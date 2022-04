La NASA a longtemps ignoré Uranus, mais cela est sur le point de changer

La mission proposée, qui pourrait coûter jusqu’à 3,9 milliards d’euros, améliorerait de manière spectaculaire notre connaissance du système uranien. Si cela se passe comme prévu, une sonde s’immiscera dans l’atmosphère de la planète et effectuera des relevés détaillés de sa composition. Un orbiteur de plus grande taille, équipé d’instruments scientifiques en tout genre, scrutera la planète, ses anneaux et ses satellites pendant plusieurs années.

« Beaucoup de ces lunes sont merveilleuses à regarder et montrent des signes d’activité sur leur surface », commente Robin Canup.

Parmi les lunes d’Uranus, qui tirent leur nom de personnages des œuvres de Shakespeare et d’Alexander Pope, la couronne de l’originalité revient à Miranda. De loin l’un des satellites les plus étranges du Système solaire, Miranda ressemble à un travail bâclé, ses paysages ont l’air d’avoir été rafistolés. Et encore, nous ne savons même pas à quoi ressemble la face cachée de cette Franken-lune (les images granuleuses fournies par Voyager ne montrent qu’une moitié de ce monde minuscule).

Plus important encore peut-être est le fait de découvrir si, oui ou non, certaines lunes glacées tournant autour d’Uranus (comme Titan ou Obéron) possèdent des océans sous leur surface (comme c’est le cas d’Europe et d’Encélade). Selon Jonathan Lunine, ces océans pourraient bien reposer sur un plancher rocheux et posséder une réserve plus riche de matières organiques, qui sont nécessaires à la formation de la vie telle que nous la connaissons, que les lunes se trouvant plus près du Soleil.

« Est-ce que ce ne serait pas géant si au moins une des lunes d’Uranus avait un océan ? » demande-t-il.

EN ATTENDANT URANUS

Les planétologues vont devoir attendre un moment pour apercevoir Uranus de près, car il faut des années, voire même des décennies, pour qu’une sonde atteigne le Système solaire externe.

Telle qu’elle est conçue, la mission « Uranus Orbiter and Probe » pourrait être lancée grâce à une fusée Falcon Heavy fabriquée par SpaceX entre 2031 et 2038, voire même plus tard, pour profiter d’un alignement favorable des planètes. Une fois dans l’espace, le trajet le plus court prendrait environ 13 ans, ce qui signifie que la sonde n’attendra pas l’orbite d’Uranus avant le milieu des années 2040 au plus tôt.

Mais Heidi Hammel ainsi que d’autres qui, comme elle, ont passé des années à étudier les géantes glacées avec des données relativement éparses, ne sont pas dérangés par le fait que cette mission n’atteindra son objectif qu’une fois qu’ils auront pris leur retraite ou, comme le dit Heidi Hammer, qu’une fois qu’elle sera en train de chanceler dans une maison de retraite.

« Cette mission n’est pas pour moi. C’est pour la génération suivante, lance-t-elle. Il y a vingt ans, j’aurais pu dire : "J’ai vraiment envie de ça, je veux qu’on y aille avant que je ne prenne ma retraite." Mais ça a changé. C’est plutôt : "Je veux voir son lancement avant de partir en retraite, car comme ça je saurai que c’est pour de bon." »