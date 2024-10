Non, la Terre n’a pas de deuxième lune, mais voici ce qu'il se passerait si c’était le cas

QUE FAUT-IL POUR FAIRE UNE LUNE ?

Des astéroïdes passent silencieusement près de notre planète en permanence. Pour la plupart, ces petits objets pénètrent dans notre espace et le quittent sans faire de vagues ; les plus grands ne font généralement des remous qu’une fois tous les quelques millions d’années.

Comme pour la plupart des autres corps célestes du système solaire, les astéroïdes sont propulsés dans l’espace par la gravité du Soleil. Les scientifiques s’échinent à détecter et à suivre leurs trajectoires, à la fois pour évaluer de potentielles menaces de collision et pour étudier leurs propriétés.

Notre lune, par exemple, suit une orbite elliptique autour de la Terre et l’accomplit en l’espace d’un mois environ. Lors de ce circuit, la gravité de la Lune exerce une traction sur la Terre, ce qui déplace la masse de notre planète et la déforme pour lui donner un léger aspect de ballon de rugby. Ce processus est à l’origine de la formation des marées et a d’importantes conséquences sur le maintien de la vie à terre, il sous-tend par exemple les écosystèmes marins et les activités reproductrices de nombreux animaux de mer.