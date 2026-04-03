Sept événements célestes à ne pas rater en avril
Parade planétaire et Lune rose, le printemps est la « saison galactique » et le ciel nocturne d’avril vous réserve bien des surprises.
Une pleine Lune « rose » se lève sur le massif de Perun, près de Split, en Croatie, en 2024. Malgré son nom, la Lune ne se pare pas de rose. Son surnom provient des fleurs sauvages de printemps qui fleurissent à travers l’Amérique du Nord.
Le ciel nocturne d’avril offre une pléthore de raisons aux astronomes de lever les yeux vers les étoiles. À l’affiche : vue impressionnante de la galaxie, parade planétaire et premières belles pluies de météores de l’année.
Ce mois signe également la fin de la saison des aurores boréales dans des régions telles que l’Alaska. Mais elles ne disparaissent pas totalement. Lorsque les bonnes conditions sont réunies, les aurores peuvent tout de même illuminer les cieux plus loin au sud, comme dans la région des Grands Lacs.
MERCURE ATTEINT SA PLUS GRANDE ÉLONGATION, LE 3 AVRIL
Repérer Mercure peut être compliqué. La planète s’éloigne rarement de la lumière du Soleil. Mais, le 3 avril, Mercure atteindra sa plus grande élongation occidentale. Elle se trouvera alors à sa distance la plus éloignée du Soleil ; il sera plus simple de l’apercevoir dans le ciel avant l’aube. Observez l’horizon oriental avant le lever du Soleil, le 3 avril. Plus votre point d’observation sera dégagé, mieux ce sera. Peu après le lever de Mercure, Mars émergera au-dessus de l’horizon à son tour.
La galaxie du Tourbillon traverse l’espace dans cette image optique, interagissant par la gravité avec son compagnon plus petit, NGC 5195 (à gauche). D’un diamètre d’environ 50 000 années-lumière, à peu près la moitié de la taille de la Voie lactée, le couple se trouve à environ 37 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation des Chiens de chasse.
La Lune, Vénus et les Pléiades, groupées dans le ciel du matin, brillent au-dessus de la Palma, dans les îles Canari.
LE PÉRIHÉLIE DE LA COMÈTE MAPS, LE 4 AVRIL
La comète C/2026 A1 (MAPS), une potentielle nouvelle comète lumineuse, pourrait bientôt faire son apparition. Les comètes sont difficiles à prédire. Nous ignorons leur composition, alors nous ne pouvons pas déterminer quelle sera leur réaction en passant près du Soleil. Cela dit, nous savons que la comète MAPS sera viable au moins jusqu’au 4 avril, moment où l’amas de glace, de roche et de poussière atteindra son point le plus proche du Soleil.
C’est une comète rasante. Elle passera à près de 1 368 000 kilomètres du Soleil. Un voyage risqué qui pourrait se solder par sa destruction ou déclencher un magnifique spectacle.
Si elle survit, MAPS pourrait devenir une magnifique vision, surtout pour les observateurs de l’hémisphère sud. Dans le nord, on ne pourra toutefois que l’apercevoir, car la comète rasera l’horizon.
UNE PARADE PLANÉTAIRE AVANT L’AUBE, DU 16 AU 23 AVRIL
Le ciel sera le théâtre d’une exceptionnelle parade planétaire pendant près de 30 minutes avant que le Soleil ne se lève à partir de la mi-avril, du 16 au 23 avril. Mercure, Mars et Saturne apparaîtront proches les unes des autres juste au-dessus de l’horizon oriental.
Plusieurs matins durant, le trio changera peu à peu sa formation, se regroupant en pyramide, s’étirant en une ligne diagonale avant de se regrouper à nouveau. Le spectacle sera d’autant plus impressionnant entre le 18 et le 20 avril, quand les planètes se trouveront au plus proche les unes des autres.
Pour observer cette parade, il vous faudra trouver un point de vue offrant des vues dégagées sur l’horizon oriental. Un grand lac serait idéal.
La Voie lactée se courbe au-dessus du littoral du Northumberland alors qu’un météore de la pluie des Lyrides illumine brièvement le ciel près de la maison des bains, à Howick, en avril 2022.
LES MEILLEURES CONDITIONS POUR OBSERVER LES ÉTOILES, LE 17 AVRIL
Le cœur de la Voie lactée sera de plus en plus visible durant les heures qui précèderont l’aube ce mois-ci. Pour l’observer, attendez la nouvelle Lune du 17 avril, ce sera l’une des plus belles nuits pour regarder les étoiles.
Cette nuit-là, la Lune ne pourra éclairer le ciel. Ainsi, observer un spectacle tel que le centre de la Voie lactée, constitué de millions d’étoiles, vous sera possible. Pour profiter au mieux de cette occasion, rendez-vous dans un lieu avec une faible pollution lumineuse, comme un parc national ou une réserve de ciel étoilé.
UNE CONJONCTION ENTRE LA LUNE, LES PLÉIADES ET VÉNUS, DU 18 AU 19 AVRIL
Après le coucher du Soleil, les 18 et 19 avril, la Lune croissante, Vénus et l’amas d’étoiles des Pléiades s’aligneront quelque peu au-dessus de l’horizon occidental. Ce spectacle sera visible durant deux ou trois heures après le coucher du Soleil. Regardez plus haut dans le ciel, et vous apercevrez Jupiter briller au-dessus d’Orion.
LE PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES LYRIDES, DU 22 AU 23 AVRIL
La pluie de météores des Lyrides a lieu du 14 au 30 avril, et ses conditions atteindront leur paroxysme, la nuit, du 21 au 22 avril. Au cours de cette pluie d’étoiles filantes, vous pourrez observer dix à quinze météores par heure filer dans le ciel nocturne. La Lune se couchera avant minuit lors du pic de la pluie, assurant des cieux sombres quand le clou du spectacle, la Lyre, se lèvera à son plus haut point, lors des heures précédant l’aube. Un endroit sans ou avec très peu de pollution lumineuse serait idéal pour vous offrir les meilleures conditions d’observation.
LA GALAXIE DU TOURBILLON, TOUT LE MOIS
Dans le monde de l’astronomie, le printemps est connu comme la saison galactique. Il s’accompagne de la chance d’observer nos voisines interstellaires. Vous pourrez même en espionner certaines avec des jumelles. L’une des plus belles à observer ce mois-ci, c’est la galaxie du Tourbillon (M51). Cette galaxie se trouvera haut dans le ciel vers minuit durant une grande partie du mois, et sa position, près de la poignée de la Grande Ourse, la rend facile à repérer. La galaxie en spirale apparaîtra comme un point flou de lumière à travers des jumelles. Elle est assez brillante, et sa structure en spirale est reconnaissable lorsqu’on la voit à travers la lunette d’un télescope. Les galaxies du triplet du Lion valent également le détour ce mois-ci. Cherchez près de la constellation du Lion.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.