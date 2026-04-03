Sept événements célestes à ne pas rater en avril

LES MEILLEURES CONDITIONS POUR OBSERVER LES ÉTOILES, LE 17 AVRIL

Le cœur de la Voie lactée sera de plus en plus visible durant les heures qui précèderont l’aube ce mois-ci. Pour l’observer, attendez la nouvelle Lune du 17 avril, ce sera l’une des plus belles nuits pour regarder les étoiles.

Cette nuit-là, la Lune ne pourra éclairer le ciel. Ainsi, observer un spectacle tel que le centre de la Voie lactée, constitué de millions d’étoiles, vous sera possible. Pour profiter au mieux de cette occasion, rendez-vous dans un lieu avec une faible pollution lumineuse, comme un parc national ou une réserve de ciel étoilé.

UNE CONJONCTION ENTRE LA LUNE, LES PLÉIADES ET VÉNUS, DU 18 AU 19 AVRIL

Après le coucher du Soleil, les 18 et 19 avril, la Lune croissante, Vénus et l’amas d’étoiles des Pléiades s’aligneront quelque peu au-dessus de l’horizon occidental. Ce spectacle sera visible durant deux ou trois heures après le coucher du Soleil. Regardez plus haut dans le ciel, et vous apercevrez Jupiter briller au-dessus d’Orion.

LE PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES LYRIDES, DU 22 AU 23 AVRIL

La pluie de météores des Lyrides a lieu du 14 au 30 avril, et ses conditions atteindront leur paroxysme, la nuit, du 21 au 22 avril. Au cours de cette pluie d’étoiles filantes, vous pourrez observer dix à quinze météores par heure filer dans le ciel nocturne. La Lune se couchera avant minuit lors du pic de la pluie, assurant des cieux sombres quand le clou du spectacle, la Lyre, se lèvera à son plus haut point, lors des heures précédant l’aube. Un endroit sans ou avec très peu de pollution lumineuse serait idéal pour vous offrir les meilleures conditions d’observation.

LA GALAXIE DU TOURBILLON, TOUT LE MOIS