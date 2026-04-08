Artemis II : l'équipage a immortalisé un "coucher de Terre" et une éclipse solaire

L'équipage d'Artemis II a reproduit cette photographie depuis un point de vue plus éloigné que leurs prédécesseurs. Comme l'explique Swapna Krishna, contributrice pour National Geographic, cela s'explique par le fait qu'Artemis II a survolé la Lune à environ 6 440 kilomètres de la surface tandis qu'Apollo 8 la survolait à environ 96,5 kilomètres d'altitude.

Puis, peu après le coucher de Terre, l'équipage d'Artemis II a assisté à un spectacle extraordinaire : une éclipse solaire, observée depuis la face cachée de la Lune. Comme Artemis II avait été lancé pendant une nuit de pleine lune, une grande partie de la face cachée de la Lune était encore plongée dans l'obscurité lorsque les membres de l'équipage l'ont atteinte au sixième jour de leur mission. Leur photographie donne à voir la Lune masquant la lumière du Soleil, révélant la couronne solaire, la partie de l'atmosphère du Soleil située au-delà de la chromosphère. La NASA a même fourni à l'équipage des lunettes spéciales pour observer l'éclipse avant et après la phase de totalité.

Selon la NASA, jamais auparavant un être humain n'avait observé une éclipse solaire aussi proche de la Lune. « C'est toujours aussi irréel » a soufflé Victor Glover, pilote de la mission Artemis II, alors que la couronne solaire formait un halo autour de la Lune. « On est entrés dans un univers de science-fiction ».