Nos conseils pour observer la pluie de météores des Géminides ce weekend

Un petit nombre de pluies de météores ne suivent pas la tendance et sont issues d'astéroïdes et non de comètes. Les Géminides entrent dans cette catégorie et proviendraient de l'astéroïde 3200 Phaethon. Les scientifiques ne savent pas exactement comment cet astéroïde parvient à produire un spectacle aussi éblouissant. Selon une étude, l'astéroïde ferait partie d'un corps planétaire plus grand, peut-être une comète, brisé lors d'une collision ou d'une explosion, et les débris qui en résultent seraient à l'origine de la pluie de météores.