Sophie Adenot : "mon plus grand rêve est en train de prendre forme"

Vous avez été sélectionnée pour vous rendre au sein de l’ISS en 2026, quel a été votre sentiment quand vous l’avez appris ?

J’ai été bien évidement extrêmement heureuse ! C’est assez incroyable de me dire que, dans deux ans, je serai dans l’espace. Deux ans, ça passe très vite… Et deux ans, c’est le temps dont je dispose pour obtenir toutes les qualifications essentielles à ma mission : sorties extravéhiculaires, pilotage du bras robotique, prise de connaissance des expériences scientifiques qui me seront confiées, apprentissage des procédures essentielles pour vivre à bord de la station ou faire face à des urgences…

Au total, il y a 15 000 procédures qui peuvent être confiées aux astronautes ! Nous ne les apprenons pas toutes, bien évidemment, mais nous devons être prêts à les mettre en œuvre, avec précision et efficacité… Donc le deuxième sentiment qui m’est apparu presque immédiatement après la joie, c’est l’humilité face à l’ampleur de la tâche. C’est un véritable défi de passer toutes ces étapes en seulement deux ans ! La suite va être passionnante, et il faudra de la concentration et beaucoup de travail pour tout faire dans ce temps restreint. Je suis honorée de cette confiance qui m’est accordée, et de pouvoir représenter la France et l’Europe dans l’espace.

Quelle(s) mission(s) allez-vous poursuivre au sein de l’ISS ? Et pour combien de temps ?

Il est prévu que je parte pour une durée de six mois à bord de l’ISS. Je viens de débuter la deuxième phase de mon entraînement à Houston, aux Etats-Unis, et ce pour acquérir les qualifications essentielles qui me permettront d’être opérationnelle au sein de l’ISS. Par la suite, on m’attribuera un ensemble d’expérimentations scientifiques pour lesquelles je vais suivre un entraînement spécifique. En général, un équipage réalise environ 200 expériences scientifiques en six mois. L’accent est souvent mis sur la recherche médicale mais une mission de cette durée peut aussi inclure des expériences liées à la biologie, la physique fondamentale, à des démonstrateurs technologiques qui serviront à préparer le futur de l’exploration spatiale…

Comment allez-vous vous préparer à cette ascension ?