Sommaire du magazine National Geographic du mois d'Août 2022 : Les mystères de Stonehenge

En moins d’un siècle, la plupart des immenses cercles de pierres, des colossales palissades en bois et des grandes avenues de menhirs de Grande-Bretagne ont été érigés sans outils en métal, ni cheval ni roue. Bâti par un peuple disparu qui n'a laissé aucune langue écrite, aucun conte ni légende, Stonehenge est un monument de fascination et d'adoration. Parmi les nombreuses célébrations qui y sont pratiquées, la veille au soir de l’équinoxe d’automne, druides, païens et pèlerins y fêtent par exemple le changement de saison. Ainsi, pour le druide Arthur Pendragon, « Stonehenge est à la fois horloge solaire, temple païen, site funéraire sacré et lieu de culte de cérémonie druidique ». Et un puits de mystères...

Découvrez ensuite notre article sur les limules, également appelées « crabes fer à cheval » vivant dans les fonds marins depuis 450 millions d'années. Cet arthropode très recherché pour son sang bleu qui contient un agent coagulant rare et essentiel pour la mise au point de vaccins, est aujourd'hui menacé. Jouant un rôle-clé dans la médecine, il est surexploité et en paie le prix fort.

Puis nous partons en Inde afin de découvrir comment le pays se mobilise devant le changement climatique et fait face au défi énergétique. S’apprêtant à dépasser la Chine au rang de pays le plus peuplé, le pays doit répondre à une classe moyenne en augmentation constante tout en réduisant ses émissions de gaz à effets de serre et sa dépendance au charbon. Car l’Inde dispose encore d’énormes réserves de ce combustible ultrapolluant et bien qu’elle en produise près de 780 millions de tonnes par an, elle en importe également 200 millions de tonnes qu’elle prévoit d’utiliser pendant plusieurs décennies encore.

Enfin, direction l’ouest du Texas pour une immersion dans les paysages arides et désertiques du parc national Big Bend, territoire tout en contrastes qui possède une frontière fluviale avec le Mexique, le Rio Grande. On y découvre des fossiles vieux de 500 millions d’années et une biodiversité d’une grande richesse grâce, en partie, à ses trois écosystèmes : les canyons de rivières, le désert et les montagnes isolées.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro d'août 2022 du magazine National Geographic :