La Partition des Indes, l'aboutissement sanglant d'une lutte pour l'indépendance

Les États princiers pouvaient décider de la nation à laquelle ils souhaitaient se joindre, et Radcliffe et son équipe avaient pour consigne de tracer des frontières qui respectaient les majorités religieuses et privilégiaient les frontières contiguës. La « ligne Radcliffe » était facile à tracer dans les régions à majorité distincte, mais Radcliffe ne tarda pas à constater que les groupes religieux étaient dispersés dans toute l’Inde. Il était donc particulièrement difficile de tracer une ligne dans des régions comme le Bengale et le Pendjab, où les populations hindoues et musulmanes étaient presque égales.

Finalement, Radcliffe et son équipe, dont aucun membre n’avait de réelles expertises en cartographie ou en politique et culture indiennes, divisèrent les deux provinces en deux, et en attribuèrent environ la moitié à chaque nouvelle nation. Par conséquent, le nouveau Pakistan ne serait pas un territoire unique, mais serait divisé en deux parties distinctes, chacune d’un côté de l’Inde : la majeure partie du pays, appelée Pakistan occidental, se trouvait au nord-ouest de l’Inde, et la plus petite, le Pakistan oriental, se trouvait au Bengale, à l’est de l’Inde.

Cette décision fut désastreuse : des centaines de milliers d’hindous et de musulmans se retrouvèrent coincés dans la « mauvaise » nouvelle nation, et le Bengale fut séparé du reste du Pakistan par plus de 1 500 kilomètres.

Les 14 et 15 août 1947, le Pakistan et l’Inde devinrent des dominions de la Couronne britannique, étant assurés de devenir un jour totalement indépendants. Mountbatten refusa cependant de publier les cartes pendant deux jours afin de maintenir l’attention du monde sur la bonté de la Grande-Bretagne.