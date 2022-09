Ce régiment de redoutables guerrières africaines a inspiré un film

En langue fon, les mots ne manquaient pas pour désigner ces combattantes : Agojie, Agoji, Mino, Minon. Toutefois, selon le principal récit de leurs origines, les guerrières du Dahomey auraient été constituées en régiment sur ordre de la reine Hangbè, fille de Houegbadja, qui accéda au pouvoir après la mort mystérieuse de son frère Akaba au début du 18e siècle.

Le fait que Hangbè ait constitué un escadron de femmes prêtes à mourir pour la protéger, elle et son royaume, est un exploit, étant donné que le Dahomey était une société profondément patriarcale. (Ces sept guerrières légendaires ont marqué l’Histoire.)

Ces guerrières n’étaient ni des concubines, ni des domestiques forcées de céder aux caprices de quelque homme que ce soit. De plus, elles ne sortaient pas de nulle part ; les historiens connaissent depuis longtemps l’importance des femmes dans certaines sociétés africaines. Voici ce qu’écrit Torild Skard au sujet des guerrières du Dahomey dans son livre Afrique des femmes, Afrique d’espoirs :

« [Elles] étaient réputées pour leur zèle et leur férocité. Les plus redoutables étaient armées de carabines. Mais il y avait aussi des archères, des chasseuses et des espionnes. Elles faisaient régulièrement de l’exercice afin de se maintenir en bonne forme physique et mentale pour le combat. Elles chantaient : « Les hommes, les hommes restent ! Que les hommes restent ! Qu’ils fassent pousser le maïs et les palmiers […] Nous partons en guerre. » Lorsqu’elles ne combattaient pas, elles montaient la garde devant les palais royaux d’Abomey et faisaient pousser des fruits et des légumes. Il arrivait aussi parfois qu’elles organisent des expéditions pour capturer des personnes qu’elles vendaient sur le marché aux esclaves. »

LA RÉALITÉ DERRIÈRE LES MYTHES

Selon Pamela Toler, bien qu’il soit tentant de s’imaginer que les guerrières du Dahomey ressemblaient trait pour trait aux combattantes élégantes et farouchement éblouissantes du film Black Panther, la réalité est assez différente.

« D’après des témoignages directs datant du 19e siècle, leurs uniformes étaient si semblables à ceux de leurs homologues masculins que ceux qui se battaient contre elles ne s’apercevaient qu’il s’agissait de femmes que lors qu’ils se retrouvaient au corps-à-corps, raconte-t-elle. Elles portaient très probablement de longs shorts, une tunique et un couvre-chef, et non les sortes de maillots de bain sexualisés que l’on voit dans les représentations actuelles des guerrières. »