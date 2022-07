Ces sept guerrières légendaires ont marqué l'Histoire

Elle était samouraï de son mari (ou amant) général de guerre, Minamoto no Yoshinaka. Tomoe était décrite comme « une cavalière intrépide que ni le cheval le plus féroce ni le sol le plus accidenté ne pouvaient désarçonner, et elle maniait l’épée et l’arc avec une telle dextérité qu’elle était l’égale d’un millier de guerriers et qu’elle était prête à rencontrer aussi bien Dieu ou le diable ».

Avec son aide, Yoshinaka triompha des Taira, mais sa famille se retourna contre lui. Il se retrouva à combattre son cousin à la bataille d’Awazu en 1184. Tomoe se trouvait à ses côtés sur le champ de bataille jusqu’à ce qu’il ne reste plus que cinq guerriers. Mourant, Yoshinaka lui ordonna de le laisser, mais elle saisit un soldat ennemi « d’une poigne puissante, l’attira contre le pommeau de sa selle, le maintint immobile, lui tordit le coup et le jeta au loin ». Puis elle laissa tomber son armure et s’éloigna, et l’Histoire l’oublia.

JEANNE D’ARC : ENVOYÉE PAR DIEU

Au 15e siècle, au plus fort de la guerre de Cent Ans qui opposait la France et l’Angleterre, une jeune paysanne vint au secours de la France. Jeanne d’Arc n’était qu’une adolescente lorsqu’en 1429, elle contacta le dauphin Charles, l’héritier du trône de France qui n’avait pas encore été couronné, les Anglais tenant Reims, le site traditionnel du couronnement. Guidée par les voix saintes de Saint Michel, Sainte Catherine d’Alexandrie et Sainte Marguerite d’Antioche, elle lui annonça : « Je suis venue et ai été envoyée au nom de Dieu pour vous porter secours, à vous et à votre royaume ». Après avoir été interrogée par les autorités ecclésiastiques, elle reçut la permission de lever des troupes et de partir au combat.

Jeanne et ses troupes libérèrent la ville d’Orléans, alors assiégée, permettant à Charles II d’être enfin couronné, donnant à la France un roi légitime. Mais en 1430, les Anglais capturèrent Jeanne, la jugèrent, la condamnèrent pour hérésie, et la brûlèrent vive le 30 mai 1431, à Rouen. Au fil du temps, les Français gagnèrent du terrain et finirent par chasser les Anglais de la plupart de leurs territoires. Charles VII annula la condamnation pour hérésie de Jeanne. En 1920, l’Église catholique la canonisa et elle obtint le titre de sainte patronne.

