Au fil des siècles, la chasse aux sorcières a fait des milliers de victimes

La majorité des accusés furent contraints de payer des amendes et de présenter des excuses publiques, tandis que d’autres furent emprisonnés et torturés des mois durant. Dix-neuf d’entre eux finirent par être pendus, et un autre fut pressé à mort. La Cour générale du Massachusetts annula plus tard les verdicts de culpabilité, mais cela ne contribua guère à apaiser les familles concernées, et le ressentiment et l’amertume perdurèrent pendant des siècles.

LA DERNIÈRE SORCIÈRE D’EUROPE

Anna Göldi travaillait en tant que domestique pour une famille à Glaris, en Suisse. Ils l’accusèrent d’avoir fait vomir des objets métalliques à l’une de leurs filles. Göldi fut exécutée en 1782, et détient aujourd’hui la distinction peu enviable d’être la dernière personne à avoir été tuée pour sorcellerie en Europe. En 2008, les autorités locales l’ont innocentée et, en 2017, la ville a ouvert un musée dédié à Anna Göldi et à cette période de l'histoire.