Espagne : Cette grotte de l’âge de glace a été découverte par hasard par des spéléologues amateurs

À l’extrémité orientale de la grotte se trouve la « salle des vulves », dont les ornements représenteraient des organes génitaux féminins. Non loin, dans une salle plus petite, ont été peintes en rouge de très diffuses silhouettes humaines, l’une masculine, l’autre féminine. Ces œuvres d’art sont les plus anciennes de Tito Bustillo, elles auraient été créées il y a 36 000 ans. D’après certains spécialistes, ces portraits pourraient refléter un intérêt primitif pour la fertilité humaine et pour la procréation.

(Les artistes de la Préhistoire étaient-elles principalement des femmes ?)

Les œuvres réalisées plus tard au Magdalénien, comme celles du Pan Principal, révèlent un intérêt moindre pour les formes humaines et une attention particulière portée à la représentation animale. Comme on peut le voir sur d’autres sites du Paléolithique dans la région, le style magdalénien se caractérise par son aspect bicolore, par une préférence pour la gravure sur roche et pour la peinture, mais également par un intérêt pour les grands animaux locaux, en particulier les chevaux et les cerfs. Ces animaux revêtaient à l’évidence une importance symbolique en plus de leur importance pratique en tant que sources de nourriture.

LE PRATIQUE ET LE SPIRITUEL

Les archéologues ont retrouvé sur le site une quantité d’artefacts qui reflètent les habitudes quotidiennes des chasseurs-cueilleurs qui y vivaient : pointes de flèches, harpons, lances, aiguilles et instruments en tout genre fabriqués à partir de coquilles, de pierres, d’os et de ramures. Grâce à cela, on sait comment ces humains chassaient, pêchaient et fabriquaient leurs vêtements.