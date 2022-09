Mexique : ce sentier de randonnée retrace l’histoire des Mayas

« Les traditions, les connaissances traditionnelles et la langue maya sont les caractéristiques les plus importantes de la culture maya, ajoute Alberto Gabriel Gutiérrez Cervera. Être Maya, cela signifie préserver la forêt, l’eau, les animaux et les plantes. Cela signifie préserver la [technique agricole de la] Milpa et l’enseigner aux générations suivantes, pratiquer [la cérémonie religieuse] du Chaa Chaak pour faire venir la pluie, et de fêter Hanal Pixan [version maya du Jour des Morts mexicain dont le sens littéral est « de la nourriture pour les esprits »] pour se souvenir des morts. »

Le troisième et dernier matin, nous prenons des forces au Restaurante Communitario, un ancien bâtiment abandonné transformé en restaurant et géré par les femmes de Mucuyché. L’établissement propose des alternatives maison aux offres de la Hacienda Mucuyché, située de l’autre côté de la route, lieu très prisé des touristes et propriété de Xcaret, entreprise exploitant des parcs à thème tout le long de la Riviera Maya.

Elsie Maria Neydi Bacab y prépare, entre autres plats, des papadzules (des tortillas de maïs remplies d’œufs durs et couvertes de sauce salsa), des tamales (de la pâte de maïs bouillie et garnie de viande et de légumes) et du chuuc (du porc grillé mariné dans des agrumes). « Être Maya, c’est être fier », affirme-t-elle. Le fait de proposer ces plats, de se vêtir d’une huipil faite à la main et de continuer à parler le maya sont autant de façon de préserver les traditions, ajoute-t-elle.

Revigorés, nous roulons le long de sentiers envahis par les mauvaises herbes, à la végétation et à la faune riche, et poussons vers Mayapán, extrémité du Camino del Mayab, où nous laissons nos vélos près d’un portail. Les jambes brûlantes et les muscles endoloris, nous gravissons des marches de pierre abruptes pour atteindre le sommet du temple de Kukulkan, pièce maîtresse de cette ancienne capitale maya. De ce point de vue privilégié, j’aperçois les forêts du Yucatán et l’itinéraire que nous avons emprunté se déroule devant nos yeux.

D’après Israel Ortiz, il ne fait aucun doute que le Camino del Mayab constitue un reto, un défi. Mais c’est également l’occasion de découvrir une partie du Mexique que peu de voyageurs ont la chance de parcourir, une région éloignée de la mentalité all-inclusive d’autres destinations mexicaines plus prisées. Alberto Gabriel Gutiérrez Cervera envisage de faire du Camino del Mayab une maille de sentiers encerclant l’ensemble de la péninsule du Yucatán afin que davantage de voyageurs puissent prendre part à cette forme ambitieuse de tourisme communautaire.

« Sur le Camino del Mayab, vous ne faites pas que voyager, prévient Alberto Gabriel Gutiérrez Cervera. Vous rendez quelque chose à l’endroit que vous visitez. »