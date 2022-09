Montford Point : les premiers Marines noirs

« Nous estimons à 16 000 le nombre de personnes que nous n’avons pas encore pu localiser et vérifier, » déclare le président de l'association, James Averhart Jr., adjudant-chef à la retraite. « C'est-à-dire 16 000 familles qui n'ont peut-être pas conscience du sacrifice et du service rendu par un père ou un grand-père. Il est de notre devoir d'identifier ces individus et de récompenser leur service. »

ARMÉE ET DISCRIMINATION

L'année 1941 marque un tournant pour l'histoire militaire des États-Unis. Les soldats afro-américains servaient leur pays sur le champ de bataille depuis la guerre d'indépendance, mais jusqu'à cette année-là le corps des Marines était le seul à ne pas les admettre dans ses rangs.

À l'heure où la nation se préparait à entrer pleinement dans la Seconde Guerre mondiale, le besoin de recrues augmentait de façon exponentielle. Pour le célèbre défenseur des droits civils Asa Phillip Randolph, c'était l'occasion de raviver le débat sur les enjeux d'égalité et d'accès. Il avait mis sur pied et dirigé le premier syndicat afro-américain, la Brotherhood of Sleeping Car Porters, et travaillait à l'organisation d'une marche sur Washington visant à multiplier les opportunités dans le secteur de la défense et à améliorer le traitement réservé aux Noirs dans l'armée, où le racisme et la ségrégation étaient encore répandus. Même le Commandant du Corps des Marines, le major général Thomas Holcomb, rejetait la possibilité de recrues afro-américaines : « Si l'on me proposait un corps des Marines constitué de 5 000 Blancs ou de 250 000 Noirs, je prendrais les blancs, » aurait-il déclaré.