On la croyait éteinte depuis 2 000 ans, cette plante miracle pourrait faire son grand retour

Contrairement aux textes médicaux classiques qui restent souvent vagues sur les détails, les livres de cuisine qui survécurent à l’Antiquité sont souvent explicites quant aux quantités et aux méthodes. Le plus célèbre, un manuel de 475 recettes qui prit sa forme finale au 4e siècle de notre ère, est connu sous le nom d’Apicius, du nom d’un célèbre gourmet qui vécut sous le règne de l’empereur romain Tibère (14-37 de notre ère). Des dizaines de recettes de la compilation requièrent du silphium sous l’une des trois formes suivantes : la gomme-résine pure (appelée laser vivum) ; la résine mélangée à de la farine (laserpicium) ; ou la racine sèche (laseris radix), généralement coupée en morceaux et écrasée dans un mortier et un pilon avec d’autres assaisonnements.

Pour Sally Grainger, une chercheuse qui a coédité la traduction anglaise officielle de l’Apicius, « trouver le silphium original et redécouvrir des recettes antiques grâce à lui, ce serait une sorte de Graal ».

Grainger, qui a travaillé comme cheffe pâtissière à l’Atheneum Hotel de Londres pendant cinq ans avant d’obtenir un diplôme d’histoire de l’Antiquité, montre des techniques de cuisine romaine sur sa chaîne YouTube intitulée A Taste of the Ancient World. Jusqu’à présent, elle recréait des recettes nécessitant du silphium libyen en utilisant un substitut de moindre qualité mentionné dans l’Apicius : l’ase fétide, une gomme-résine dérivée d’une autre espèce de Ferula, qui pousse en Afghanistan et qui est utilisée dans la cuisine indienne contemporaine sous le nom de hing. Lorsque le silphium original devint difficile à trouver, les chefs romains commencèrent à lui substituer de l’ase fétide, moins chère et plus abondante, et l’Apicius fait une distinction claire entre la plante libyenne, de grande qualité, et sa cousine orientale, plus piquante et sulfureuse.

Par une matinée de mai ensoleillée, au jardin botanique de Nezahat Gökyiğit à Istanbul, la plus grande réserve de biodiversité végétale de Turquie, Grainger et Miski se sont réunis dans une cuisine extérieure improvisée pour savoir si Ferula drudeana pourrait bien être le Graal tant attendu de l’histoire culinaire.