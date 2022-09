Quand la sécheresse dévoile des vestiges

Navires nazis, cité gauloise, dolmens espagnols… Avec la sécheresse historique qu’a connue la planète cet été, de nombreux vestiges ont refait surface, ou sont devenus plus visibles. Le changement climatique, qui renforce l'intensité et la durée des sécheresses, est-il le meilleur allié des archéologues ? « Cela dépend des milieux » nuance Jean-Paul Demoule, archéologue et professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Première situation : dans les champs, les sols à sec peuvent révéler les contours d'une ville ancienne. Comment l'expliquer ? Lors de sécheresses, les racines des plantes vont chercher l'humidité, plus présente là où des trous ont été creusés. Celles qui peuvent avoir accès à ces oasis de fraîcheur en sous-sol sont donc plus vertes en surface.

Cet été, dans le village de Vix, en Bourgogne, la sécheresse a ainsi fait apparaître des formes étonnantes dans un champ de luzerne. Au milieu de l’herbe jaune et desséchée, une longue ligne verte a émergé, entourée de cercles de la même couleur. Ces formes vertes trahissent l’ancienne présence d’une palissade et d’un fossé. De quoi mieux comprendre l’architecture de ce site, célèbre parmi les spécialistes depuis 1953, année de la découverte du vase de Vix. Ce récipient en bronze daté d’environ 530 ans av. J.-C.reposait dans la tombe d’une princesse celte. 2 500 ans plus tard, le manque d’eau a précisé les contours de sa ville fortifiée sur 50 hectares.