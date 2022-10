Allemagne : Les confessions de ce loup-garou ont terrifié l’Europe au 16e siècle

LOUPS ET SORCIÈRES

La nature macabre des crimes commis par Peter Stumbb et du châtiment qu’il subit s’empare de l’imaginaire collectif. Si son procès et sa mise à mort sortent du lot, il ne s’agit toutefois pas d’un cas isolé. En Europe, entre le 15e et le 18e siècle, famines, pestes, guerres et luttes religieuses donnent lieu à toutes sortes de superstitions ; on se met à craindre les sorcières, qui sont généralement des femmes, et les loups-garous, qui sont généralement des hommes.

Les accusations de lycanthropie sont souvent liées aux accusations de sorcellerie quoique ces premières soient bien moins fréquentes. Certaines régions n’ont semble-t-il jamais connu de procès pour lycanthropie du tout. En Angleterre, où les loups ont été presque totalement éradiqués au 16e siècle, il n’existe aucun témoignage de tels procès. Il n’en existe pas non plus dans le bassin Méditerranéen.

Les épisodes de terreur lycanthropique sont principalement survenus dans des régions boisées où vivaient des loups sauvages et où il était coutume de pratiquer l’élevage, en Allemagne et en France notamment. La crainte que des loups sauvages ne s’en prennent à des animaux ou à des enfants s’est muée en peur des loups démoniaques. En effet, entre la présence avérée de loups atteints de la rage et l’imputation des « crimes » commis par ces derniers à des loups-garous, il n’y avait qu’un pas.

On recense au maximum 300 procès pour lycanthropie en Allemagne lors de l’époque moderne. Si ce nombre n’est pas négligeable, il fait pâle figure face aux 30 000 à 45 000 exécutions pour sorcellerie recensées dans le pays à la même période.