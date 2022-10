Angola : ces blessés de guerre sont champions du monde de football

Hilário Kufula, qui a perdu sa jambe droite dans un accident de train à l’âge de 12 ans, se souvient de la gloire qui a suivi la victoire de 2018 : « Quand nous sommes rentrés au pays, avec l’accueil que nous a réservé le peuple angolais, en faisant le tour de la ville avec tout ce monde qui regardait, je n’ai pas pu retenir mes larmes », confie-t-il.

D’autres pays avec des joueurs blessés lors de conflits armés, comme l’Irak, le Liberia et la Colombie, se disputent également le titre de champion du monde à Istanbul. Cette variante du football se joue à sept par équipe (et non à onze comme à l’accoutumée). Six joueurs de champ se partagent un terrain moitié moins grand qu’un terrain standard, tandis qu’un joueur fait office de gardien de but. D’après les règles officielles de la Fédération mondial du football pour amputés, les joueurs de champ peuvent avoir deux mains mais seulement un seul pied, tandis que les gardiens de but peuvent avoir leurs deux jambes mais ne doivent avoir qu’un seul bras. (Quelles sont les origines du football ? L’archéologie au service du sport.)

En vue du tournoi, l’Angola (qui a terminé seconde en 2014 et remporté la Coupe d’Afrique des nations de football pour amputés en 2019) s’est rigoureusement entraînée une à deux fois par jour durant l’été. Selon ses joueurs, la pression à la performance est peut-être encore plus importante à Istanbul, car leurs adversaires ont cette fois-ci à cœur de les détrôner.

« Nos espoirs sont très élevés, et nous savons que d’autres équipes se préparent avec l’objectif de faire tomber l’Angola », indique Jesus Mateus, gardien de but de l’équipe de 27 ans ayant perdu le bras droit dans un accident à l’âge de cinq ans. En 2018, le portier, qui a teint ses cheveux en rouge vif, a arrêté un pénalty lors de la finale qui les opposait à la Turquie et les a vus sacrés.

« Nous savons que cela ne sera pas facile, car beaucoup d’équipes solides prennent part au tournoi, mais j’espère rentrer de Turquie avec une nouvelle médaille d’or sur la poitrine », souffle-t-il.

LE MATCH DU SACRE

En 2018, l’Angola a vaincu de justesse la Turquie 5 buts à 4 lors d’une séance de tirs au but qui leur a permis de remporter la Coupe du monde de football pour amputés qui se tenait cette année-là au Mexique. Pour un pays qui n’a pas encore gagné la moindre médaille olympique et qui n’a marqué qu’un seul but lors de sa seule apparition lors d’une coupe du monde de la FIFA en 2006, ce titre mondial remporté en 2018 est le plus grand succès de l’histoire du sport angolais.

Cette victoire a conféré aux membres de cette équipe d’Afrique de l’Ouest un statut de célébrité nationale. À leur retour du Mexique, des centaines de supporters parés des couleurs rouge et noire du drapeau national les ont acclamés à l’aéroport de Luanda. Médailles d’or autour du cou, les joueurs ont ensuite paradé dans la capitale, perchés sur un camion escorté par la police qui interrompait la circulation des rues animées. Le lendemain, ils ont été reçus par le président angolais João Lourenço et se sont vus offrir des maisons dans la capitale pour leur victoire.