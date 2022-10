Découvrez l'histoire de la danse de salon, cette pratique autrefois réservée aux élites

Avec son rythme entraînant à trois temps et ses gracieuses variations, la valse peut sembler être un symbole de statut social dépassé incarnant la richesse et le bon goût. Cependant, c’est en réalité dans les classes populaires que la quintessence de cette danse de salon trouve ses origines.

La valse est le plus ancien pas de danse à être reconnu dans les compétitions de danse de salon modernes. Sa création remonte aux danses de séduction des roturiers d’Allemagne et d’Autriche au 18e siècle. Tirant son nom du terme allemand walzer, qui signifie « tourner en rond », cette danse défie les mœurs sociales de la classe supérieure par la liberté de mouvement qu’elle requiert. Lorsque les aristocrates découvrirent les pas de danse de leurs domestiques en assistant à leurs fêtes endiablées, ils décidèrent de s’y essayer. Et ils y prirent goût.

Contrairement au menuet, une danse plus distante et soigneusement chorégraphiée qui était très populaire à l’époque, la valse permettait aux partenaires d’avoir un contact étroit et d’improviser, ce qui conduisit à la création de la salle de danse publique à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Là-bas, les participants pouvaient se mêler à des inconnus et tournoyer jusqu’au petit matin sur les airs de compositeurs tels que Johann Strauss. Comme le relève l’historienne Ruth Katz, la valse offrait la possibilité de s’offrir une dose de liberté, de romantisme et de mixité sociale.

Cette danse était si populaire qu’elle suscita un véritable engouement au 19e siècle, et ce malgré les mises en garde contre son caractère trop léger et sensuel. « La valse ne permit pas seulement à différents types d’individus de se réunir sur une base égalitaire, elle rendit également possible une forme "d’évasion" de la réalité au travers du vertige palpitant offert par ses mouvements tourbillonnants, dans un monde autrement privé de sensualité », écrit Katz.