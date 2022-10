États-Unis : Dix ans après l’ouragan Sandy, à quoi ressemble la côte est ?

« Quand Sandy s’est abattue, New York n’était dotée d’aucune protection côtière », rappelle Daniel Zarrilli, conseiller spécial en climat et en développement durable à l’Université Columbia. « Pour une ville qui possède un littoral de 840 kilomètres, il est presque scandaleux que nous n’ayons pas effectué de telles interventions par le passé. »

Les ravages causés par Sandy ont été un déclic. Cela a incité les habitants de la ville, les urbanistes et les politiciens à protéger la côte des menaces existantes et des conséquences attendues du changement climatique.

L’augmentation des températures engendre des ouragans plus virulents qui entraînent davantage de précipitations et qui s’abattent de plus en plus vers le nord. Avec la montée du niveau de la mer, les inondations du littoral sont de plus en plus mortelles ; sur les côtes new-yorkaises, le niveau de la mer a augmenté de 23 centimètres depuis 1950.

Les urbanistes savaient qu’il était impossible de reconstruire les structures détruites à l’identique. Celles-ci devraient être conçues plus intelligemment, de manière plus solide et en surélévation.