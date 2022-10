Fisk Jubilee Singers : de l'esclavage à la célébrité

« Je ne veux pas me mettre entre les chanteurs et le public », me confia-t-il. « La communication se fait entièrement entre eux. »

Ce choix conduit à une dynamique unique que l’on ne peut pas rater. Les interprètes ne regardent pas devant eux ; leurs regards se déplacent d’un membre à l’autre. Ils sourient et hochent la tête comme de vieux amis qui se saluent.

« On se regarde pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde », explique Casey. « Mais ce n’est pas tout. On se dit aussi qu’on se soutient les uns les autres. »

Presque tous les courants de la musique populaire américaine, comme le rock, le jazz, le blues, la soul, le hip-hop et le gospel, trouvent leurs origines en Afrique. Et c’est notamment grâce aux Fisk Jubilee Singers qu’une grande partie des États-Unis put découvrir les rythmes et structures musicales qui inspirèrent tous les courants qui suivirent.

« J’ai toujours rêvé d’emmener ce groupe en Afrique, pour ramener une forme sophistiquée du negro spiritual jusqu’à ses racines musicales », me confia Kwami. Et en 2007, année du 50e anniversaire de l’indépendance du Ghana, c’est exactement ce qu’il fit.