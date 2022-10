L'Empire maurya, la puissance oubliée de l'histoire indienne

Sur les conseils de ses généraux, les armées d’Alexandre battirent en retraite, et Chandragupta profita des bouleversements de pouvoir causés par ce départ. En moins de quatre ans, il s’allia à des chefs du Pendjab, dans le nord de l’Inde actuelle, pour renverser le dernier roi Nanda de l’important État de Magadha, qui avait régné sur une grande partie du nord du sous-continent au 4e siècle avant notre ère. Il occupa sa capitale en 321 avant notre ère et s’empara du trône, marquant ainsi le début de l’Empire maurya.

Dans les décennies qui suivirent, Chandragupta poursuivit ses conquêtes dans le nord et le centre de l’Inde, y compris dans la vallée du Gange et ses terres fertiles et routes commerciales fluviales. L’Empire maurya finit par dominer une région qui s’étendait des frontières de la Perse et de l’Himalaya jusqu’au sud, atteignant presque la pointe du sous-continent. Cela en fit le plus grand empire indien de l’époque, ainsi que l’un des plus grands empires de l’Histoire.

L’Empire maurya était une ère de prospérité économique, de tolérance, et d’expansion des infrastructures. De nombreuses religions prospérèrent, telles que le bouddhisme, le jaïnisme, le mouvement Ājīvika, le védisme et le brahmanisme. Le meilleur historien de la cour, Mégasthène, décrivit la capitale de Maurya, Pataliputra (actuelle Patna), comme une ville riche et impressionnante. Il dépeignit les terres de l’empire comme des productrices fertiles de coton et de canne à sucre, et ses habitants comme un peuple travailleur, posé et respectueux des lois.