Les célèbres statues de l’île de Pâques sont loin d’être tirées d’affaire après un incendie dévastateur

Les plus anciennes statues découvertes sur l’île dateraient du 14e siècle et les plus récentes de la fin du 16e ou du début du 17e siècle.

POUR QUELLES RAISONS LES MOAI ONT-ILS ÉTÉ CONSTRUITS ?

Le peuple Rapa Nui pensait que leurs chefs descendaient des dieux et qu’ils retrouveraient leur statut divin après leur mort. Ces statues furent construites pour temporairement contenir les esprits de leurs ancêtres. Les ahu sur lesquels reposent les moai étaient autrefois des lieux de rituels funéraires : des fouilles ont révélé des restes humains incinérés et enterrés sur certains sites.

D’après Van Tilburg, les moai seraient des réceptacles dans lesquels ces esprits en mouvement peuvent être capturés et gardés en sécurité afin qu’ils puissent continuer à aider les individus qu’ils ont laissé derrière eux.

Il y a un lien évident entre les moai de Rapa Nui et les monolithes similaires que l’on trouve en Polynésie. Les experts estiment que ces statues, bien qu'elles ne se ressemblent pas toujours, seraient le fruit d’une même religion.

Van Tilburg donne en comparaison les statues que l’on trouve à Hawaï qui « semblent plutôt belliqueuses, leurs traits expressifs donnant l’impression qu’elles sont en colère. » Elle ajoute que seules les statues de Rapa Nui confirment que ces représentations sont bien humaines.

Les moai sont encore aujourd’hui considérés comme sacrés (toucher un moai est illégal) et comme source de force spirituelle, ou mana.

COMMENT LES MOAI ONT-ILS ÉTÉ CONSTRUITS ?

Le peuple Rapa Nui a sculpté les moai directement à partir de tuf volcanique, une roche poreuse issue de la consolidation de cendres, en l’occurrence celles de Rano Raraku, un volcan éteint.

Les sculpteurs de moai étaient considérés comme des maîtres artisans et étaient honorés pour leur travail. Leur manière de procéder était un secret absolu explique Van Tilburg, et les sculpteurs veillaient à ne surtout pas offenser les esprits pendant leur construction.

On pense que les sculpteurs commençaient par travailler la face et les côtés de la statue pour ensuite progressivement séparer le dos de la roche de la carrière. La statue était ensuite descendue du flanc de colline et placée à la verticale dans un trou, où les sculpteurs pouvaient finaliser de tailler le dos et le décorer de pétroglyphes. Passées ces étapes, la statue était achevée.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU PEUPLE À L’ORIGINE DES MOAI ?

La population grandissante eut vite fait d’épuiser les nombreuses ressources de l’île. À l’époque où les Européens débarquèrent sur l’île, au début du 18e siècle, celle-ci en état de déforestation, probablement dans le but de libérer de l’espace pour l’agriculture. Sans arbres, le peuple essaya de s’adapter : les données prouvent qu’il y eut des efforts isolés pour reboiser l'île, explique Van Tilburg.

Les Rapa Nui ont également migré au sein de l’île, autant à l’intérieur des terres que vers la côte.

D’après l’archéologue Mara Mulrooney, qui étudie l’utilisation des terres des Rapa Nui, les fermiers avaient créé d’ingénieux systèmes à l’intérieur des terres pour protéger les cultures de taros et de patates douces des grands vents, des variations de températures et empêcher une évaporation trop rapide de l’eau.

En dépit de leur ingéniosité, les Rapa Nui pâtirent grandement de la colonisation, de la traite des esclaves et de plusieurs épidémies. En 1877, la population de l’île ne comptait plus que 111 personnes. Depuis, la population a augmenté et atteint désormais plus de 7 000 habitants dont 2 000 autochtones. Cependant, les menaces planent toujours sur l’île.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ACTIVITÉ HUMAINE SUR LES MOAI ?

La vaste majorité des rangées de moai disposées le long de la côte est directement victime de l’élévation du niveau de l’océan causé par le changement climatique et l’érosion des côtes. Les Rapa Nui l’avaient prédit il y a des centaines d'années et avaient construit des digues, dont certaines s’effondrent aujourd’hui et ont besoin d’être renforcées, affirme Van Tilburg.

Elle explique que le peuple Rapa Nui veille traditionnellement à leur entretien : « Le groupe avait comme responsabilité d’agir sur une base saisonnière pour protéger leurs sites ; ils devaient les désherber avant les cérémonies et réparer les murs. »

Mais depuis quelques années, rassembler le soutien financier à ces réparations est une tâche ardue, en particulier quand les débats font rages entre les communautés locales, les familles et le gouvernement chilien à propos de la juridiction de l’île.

QUELS DÉGATS L'INCENDIE A-T-IL CAUSÉS ?

Des centaines de moai, en particulier ceux longeant la carrière de Rano Raraku, ont été endommagés par le feu qui s’est déclaré en octobre.

Van Tilburg explique à partir des photographies de moai que les dégâts sont plus importants que lors de précédents incendies, ce qui pourrait indiquer la présence de fissures à l’intérieur des roches. Si tel est le cas, précise-t-elle, de fortes précipitations pourraient provoquer l’effritement de la pierre.

« Les statues, [en particulier] les portions de statues qui ne sont pas enterrées, présentent actuellement d'importants signes de détérioration », souligne-t-elle.

Cependant, à cause des restrictions liées à la pandémie qui empêchent l’accès de l’île aux visiteurs, le monde devra attendre avant de constater par soi-même l’ensemble des dégâts.