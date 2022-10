Mussolini et l'ascension du mouvement fasciste en Italie

Alors que Mussolini s’attardait à Milan, ses partisans se rassemblèrent. Ils semèrent le chaos sur leur passage, prenant le contrôle des bâtiments gouvernementaux des villes qu’ils traversaient dans leur trajet. Même si le parti exagérait constamment son nombre de membres, selon l’historienne Katy Hull, moins de 30 000 personnes rejoignirent la marche.

Luigi Facta, alors président du Conseil des ministres, tenta de proclamer l’état de siège. Le roi, pensant que Mussolini pouvait apporter la stabilité, refusa de signer l’ordre qui aurait mobilisé les troupes italiennes contre les fascistes.

En signe de protestation, Facta et son gouvernement démissionnèrent le matin du 28 octobre. Muni d’un télégramme du roi l’invitant à former son propre gouvernement, Mussolini entreprit un voyage tranquille de 14 heures de Milan jusqu’à Rome. Le 30 octobre, il devint à son tour président du Conseil des ministres, et ordonna à ses hommes de défiler devant la résidence du roi avant de quitter la ville.

LA CHUTE DE MUSSOLINI

Le roi, épuisé par la guerre mondiale et un état de quasi-guerre civile en Italie, pensait que Mussolini imposerait l’ordre. Cependant, en l’espace de trois ans, ce dernier devint un véritable dictateur, et Victor-Emmanuel le laissa agir à sa guise.

Au fil du temps, Mussolini fit en sorte d’accroître son propre pouvoir tout en réduisant les droits civils de la population et en formant un État policier basé sur la propagande. Son programme ne se limitait pas aux affaires intérieures ; les ambitions impérialistes de Mussolini conduisirent l’Italie à occuper l’île grecque de Corfou, à envahir l’Éthiopie et à s’allier avec l’Allemagne nazie, ce qui entraîna le meurtre de 8 500 Italiens pendant l’Holocauste.

Son ambition causa toutefois sa perte. Il conduisit l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale en tant que puissance de l’Axe, s’alignant sur Adolf Hitler, et amena à la destruction d’une grande partie de son pays. Victor-Emmanuel III convint les plus proches alliés de Mussolini de se retourner contre lui et, le 25 juillet 1943, ils parvinrent enfin à le chasser du pouvoir et à le faire arrêter.

Après une évasion de prison, le Duce s’enfuit vers l’Italie occupée par l’Allemagne où, sous la pression d’Hitler, il forma un État sous le contrôle allemand, qui s’avéra faible et éphémère. Le 28 avril 1945, à l’approche de la victoire des Alliés, Mussolini tenta de fuir le pays. Il fut intercepté par des partisans communistes, qui l’abattirent et jetèrent son corps sur une place publique, à Milan.

Une foule ne tarda pas à se rassembler et à profaner la dépouille du dictateur, évacuant des années de haine et de lourdes pertes. À peine reconnaissable, son corps fut finalement déposé dans une tombe anonyme. Le Duce était mort. Son héritage, cependant, hante encore l’Italie d’aujourd’hui. Le mouvement fasciste dont il fut le pionnier existe encore, tant dans la politique italienne que dans l’imaginaire international.