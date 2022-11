Sommaire du magazine National Geographic du mois de novembre 2022 : Toutankhamon, la renaissance

L’Égypte ancienne fascine. L’intérêt pour cette civilisation, aujourd'hui disparue, tient en grande partie à la grandeur de ses dynasties de rois et reines et à ses mystères teintés de légendes. Dans ce numéro événement, National Geographic revient sur la découverte, voilà un siècle, du tombeau de Toutankhamon, qui a suscité autant d’engouement que de questions.

Maynard Owen Williams, correspondant du National Geographic, fut parmi les premiers à accéder au tombeau lors de son ouverture officielle et il partagea dans l’édition de mai 1923, sa déception de découvrir des salles quasi vidées de leur contenu, et non celle qu'il pensait « remplie jusqu’au plafond » de trésors. Depuis, ceux-ci ont été largement photographiés et publiés dans nos pages.