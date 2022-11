Le Roi Lion fête ses 25 ans : rencontre avec la comédienne qui y joue depuis son ouverture

Tous ces artistes représentent le genre de talents qui abondent dans le township, et ce malgré l’idée toujours répandue selon laquelle cette communauté serait dépourvue de créativité et que l’on n’y trouverait que des pauvres et des criminels. Cet avis n’est pas sans rappeler l’ère de l’apartheid et les mauvais traitements infligés aux noirs sud-africains. Les townships ont été créés à une époque où les personnes d’ethnies différentes n’étaient pas autorisées à vivre au même endroit. Ils sont devenus des lieux isolés, sans grandes perspectives d'amélioration. Mais aujourd’hui, les townships hébergent incontestablement certains des artistes sud-africains les plus talentueux au monde, en particulier les vastes townships, comme celui d'Umlazi qui s’est étendu avec les années et abrite désormais plus de 400 000 habitants répartis sur 47 km2.

Bongi Duma, l’époux de Lindiwe, également originaire d'Umlazi et comédien dans le spectacle Le Roi Lion, ressent le besoin de soutenir les artistes pleins d'avenir. Ils restent discrets à ce sujet, mais ils aident ensemble à diriger près de 100 000 $ de fonds annuels (environ 97 000 €) à Broadway Cares, une association à but non lucratif qui récolte des fonds pour les distribuer à l’église et à d’autres organismes culturels d’Afrique du Sud.

Tous deux ont également pour projet de construire leur propre centre culturel dans la zone rurale environnante afin de permettre aux jeunes qui disposent d’encore moins de ressources que ceux du township d’accéder à des opportunités mondiales.

LE MONDE DE LA SCÈNE

La comédienne sud-africaine Lindiwe Dlamini a réalisé son premier essai pour Le Roi Lion en 1997 à Minneapolis, dans le Minnesota. Depuis ce jour, elle a joué dans près de 9 000 représentations, ce qui correspond à une ou deux représentations par jour pendant vingt-ans ans.

Mais Lindiwe ne tient pas les comptes : « Je me rappelle avoir fêté ça. Ils l'ont même écrit dans un Playbill à un moment, mais impossible de me rappeler du total. » Il est clair qu’elle ne souhaite pas gagner en notoriété grâce à son record du monde.

Si Lindiwe travaille si dur et enchaîne les représentations, c’est parce qu’elle adore ça. Elle le faisait déjà enfant, dans ce même township, en accompagnant sa mère chanteuse, son père pasteur et musicien, et ses six frères et sœurs talentueux.