Seconde Guerre mondiale : après une longue quête, une fille retrouve la trace de son père disparu grâce à des lettres d'amour

La grand-mère de Taylor finit par lui donner une boîte en argent contenant près de 450 lettres écrites à la main par ses parents, depuis leur rencontre au lycée et jusqu’à la formation de pilote d’Estill et son déploiement à l’automne 1944. Elle contenait également six mois de lettres encore fermées que la mère de Taylor avait continué à écrire après la disparition de son mari.

Dans les années 1990, Taylor passa un été à transcrire les lettres, apprenant à connaître son père au travers des 3 000 pages qui résultèrent de son travail. Il plaisantait, faisait des dessins et exprimait tout son amour pour son épouse. « J’adore recevoir tes lettres, ma chérie, elles te ressemblent tellement, elles sont si précieuses. Tu es toujours dans mon cœur, mais elles semblent te rapprocher encore plus de moi », écrivit-il en mars 1944.

Il faisait parfois référence à la dureté et à l’importance de la guerre : « Je suis si reconnaissant que tu sois aux États-Unis, et pas ici quelque part. Tout est rare, sauf le danger » et « je sais que je me bats pour une cause juste et décente ».

Inquiet de savoir qu’elle allait bientôt accoucher sans lui, Estill raconta à son épouse qu’il était allé voir le médecin militaire pour se rassurer. Dans une lettre datée du 2 mars 1945, il dessina les différentes méthodes pour changer les couches en tissu. « Chaque homme de la 428e s’inquiète de l’arrivée du bébé », écrivit-il.

À la naissance de Taylor quelques semaines plus tard, Estill adressa sa nouvelle lettre à ses « Angel Girls ». Il ne lui restait plus qu’une mission à effectuer avant de pouvoir rentrer chez lui en permission. Il attacha un chausson de bébé à son casque de vol pour lui porter chance.

(À lire : Les décodeuses de la Seconde Guerre mondiale.)

RAMENER SON PÈRE À LA MAISON

En plus de chérir les mots de son père pour leur sagesse et leur poésie, Taylor les utilisa également pour percer le mystère des événements qui marquèrent sa dernière mission. Ses recherches la conduisirent à la Bibliothèque du Congrès et aux Archives nationales américaines.

Elle apprit ainsi que, le 13 avril 1945, Estill avait décollé avec dix autres pilotes de chasse pour attaquer une gare et détruire des lignes de ravitaillement nazies. Un document faisait référence à un site potentiel de crash près de la ville d’Elsnig, à l’est de l’Allemagne.

À la suite de la chute du mur de Berlin en 1989, Taylor avait la possibilité de visiter le site du potentiel crash, un territoire longtemps contrôlé par l’Union soviétique. Elle entra en contact avec l’historien allemand de l’aviation militaire Hans-Guenther Ploes, qui accepta de l’aider à trouver, puis à identifier les avions et les restes humains.