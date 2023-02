Mercredi des Cendres : pourquoi certains fidèles portent une croix de cendres sur le front

EN QUOI LE MERCREDI DES CENDRES CONSISTE-T-IL ?

Les origines du Carême remontent à l’an 325 de notre ère. Cette période servait alors principalement de phase de préparation aux baptêmes. Sa durée est un hommage aux quarante jours de jeûne endurés par Jésus Christ dans le désert après avoir été baptisé et avant qu’il n’entame son ministère. Pour les chrétiens, cette période correspond à l’épreuve à laquelle Dieu a soumis Jésus pour attester de sa spiritualité et de sa capacité à résister à la tentation.

De nos jours, pour les Chrétiens, cette période est synonyme de repentance et de réflexion. La croix tracée à la cendre sur le front des fidèles représente l’éphémérité de la vie et le repentir vis-à-vis de ses propres péchés. Un prêtre la leur appose sur le front durant l’office du matin et accompagne souvent son geste d’une petite bénédiction : « Souviens-toi que tu es poussière et qu’à la poussière tu retourneras. » Beaucoup choisissent de garder leur croix jusqu’à la fin de la journée.

La cendre est obtenue à partir des feuilles de rameaux brûlées l’année précédente lors des offices des Rameaux, fête qui commémore l’arrivée de Jésus à Jérusalem une semaine avant d’être crucifié et ressuscité. Les habitants de la ville l’auraient accueilli en agitant des rameaux de palmier.

JEÛNE ET VŒU DE FRUGALITÉ

Le mercredi des Cendres donne le ton du Carême, qu’on considère être un temps d’amendement de sa propre personne. À l’origine, les chrétiens observant le Carême n’avaient droit qu’à un repas par jour et devaient s’abstenir de manger de la viande ou du poisson tout au long de cette période. Cette tradition fut assouplie par les catholiques aux alentours de la Seconde Guerre mondiale.

Si certains respectent encore une version stricte du jeûne chaque vendredi du Carême, beaucoup choisissent à la place de se priver de petits plaisirs tels que l’alcool et les réseaux sociaux.