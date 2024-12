Sommaire du magazine National Geographic du mois de janvier 2025 : Chasseur d’épave

Grâce à l'obstination des chasseurs d'épaves, la découverte de l'Endurance en 2022 a résolu l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration polaire et livre le récit détaillé de l’expédition de 1914, dirigée par Ernest Shackleton, dont l'objectif était de réaliser la première traversée de l’Antarctique à pied.

Malheureusement, l'équipage a fait face à des conditions extrêmes et s'est retrouvé piégé dans les glaces de la mer de Weddel, l'obligeant à quitter le navire. Après un périple de 1 290 km dans des canots de sauvetage, les membres de l’expédition réussi à atteindre l’île de l’Éléphant située aux confins des Îles Shetland du Sud, à près de 250 km de la pointe de la Péninsule Antarctique. Ce récit illustre comment l’esprit humain peut triompher de bien des défis et souligne que la véritable valeur de l’exploration réside dans le courage et la résilience face à l’adversité, plutôt que dans la quête des records.

Nous nous aventurons ensuite sur la montagne Jingmai, en Chine, où des forêts de théiers ancestrales continuent d’être cultivées selon des méthodes traditionnelles, empreintes de pratiques spirituelles. Cette région, qui produit certains des thés les plus chers au monde, témoigne d’un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et d’une culture respectueuse de l’environnement.

Enfin, nous vous emmenons dans une contrée qui abrite certaines des grottes les plus septentrionales du monde – et l’un de ses environnements les plus inhospitaliers. Au Groendland, les travaux menés par les climatologues dans une grotte jusqu'alors inexplorée témoignent d'une mission cruciale : rapporter des données essentielles pour mieux comprendre le réchauffement climatique et ses impacts futurs sur notre planète.