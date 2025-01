Sommaire du magazine National Geographic du mois de février 2025 : Évolution

Ces échanges génétiques avec ces mystérieux « autres humains », que nos ancêtres ont croisés lors de leurs migrations, ont enrichi notre génome et renforcé notre capacité d’adaptation. Ces découvertes inattendues offrent une nouvelle lecture de l'histoire de l'humanité, une meilleure compréhension de notre évolution, et nous permettent d’esquisser un arbre généalogique plus riche et diversifié qu'on ne l'imaginait.