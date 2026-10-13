Barnstormers : une génération de pilotes cascadeurs a fait vibrer les États-Unis des années 1920

À l’instar du Model T de Ford, le Jenny était une machine simple, conçue pour être facile à fabriquer et à entretenir. Son fuselage, ses ailes et sa queue avaient une armature en épicéa renforcée par des câbles métalliques et étaient couverts de coton ou de lin irlandais. Cette toile était ensuite recouverte de plusieurs couches d’enduit de tension, une laque qui la rigidifiait et l’imperméabilisait contre les intempéries. La puissance était fournie par un moteur Curtiss OX-5, un V-8 de 90 chevaux refroidi à l’eau. Le tableau de bord standard du cockpit arrière était rudimentaire : une jauge de température de l’eau, un altimètre, un manomètre d’huile et un compte-tours.

Les pilotes entretenaient avec leurs Jenny une relation d’amour-haine ; « un tas de pièces volant en formation », plaisantait-on. Installés dans des cockpits ouverts derrière un petit pare-brise, ils essuyaient en permanence la violence du vent et le vacarme assourdissant du moteur tandis que de l’huile et de la fumée s’échappaient de l’OX-5. Le moteur avait tendance à surchauffer, une cause fréquente d’atterrissages d’urgence, et parfois projetait de l’eau brûlante sur le pare-brise. Même dans les meilleures conditions, le Jenny, sous-motorisé, plafonnait à 120 km/h environ en vol horizontal, et par vent de travers, il pouvait être diaboliquement difficile à poser sans terminer en cheval de bois ou sans se mettre à tourner de manière incontrôlable.

Pourtant, malgré toutes ses bizarreries, le Jenny était bien adapté à sa mission. Il était de construction robuste, s’extirpait facilement des décrochages et des vrilles et atterrissait à une vitesse tranquille de 65 km/h, ce qui réduisait le risque de dégâts graves dus aux chevaux de bois et aux autres incidents. « Si vous regardez le Jenny aujourd’hui à la Smithsonian Institution, il paraît frêle et peu impressionnant, mais à cette époque on le considérait comme un avion majestueux », écrivit Dean Smith, aviateur de la Première Guerre mondiale qui apprit à voler à bord d’un Jenny, dans un mémoire publié en 1961. « Je continue de penser qu’à bien des égards c’était un bel avion pour apprendre à voler. Ses caractéristiques de vol n’avaient rien de vicieux, ni de traître, mais son manque de puissance obligeait le pilote à développer un toucher délicat afin d’en tirer les performances adéquates. »

DIVERTIR LES FOULES

Le Jenny était particulièrement polyvalent. À partir du 15 mai 1918, des Jenny excédentaires pilotés par des aviateurs de l’armée commencèrent à assurer la première liaison aéropostale régulière du pays, reliant Washington, Philadelphie et New York. Chaque Jenny avait été modifié et équipé d’un moteur Hispano-Suiza de 150 chevaux et, à la place du siège avant, d’un compartiment à courrier pouvant transporter 6 000 lettres environ, soit un poids de 70 kilogrammes environ. Pourtant, le Jenny demeurait handicapé par sa vitesse faiblarde et par son autonomie limitée. Après moins de trois mois, l’armée céda ses missions de transport aéropostal à des pilotes civils employés par le Service postal américain (USPS) qui remplaça le Jenny par des avions plus puissants.

Du point de vue du gouvernement, le Jenny avait fait son temps. En 1919, les Jennies, qui avaient coûté jusqu’à 6 700 dollars pièce au contribuable (115 000 euros actuels) furent déclarés excédentaires et vendus au public pour à peine 300 dollars pièce (5 200 euros actuels). Certains furent acquis par la Curtiss Company, qui les retapait avant de les revendre à profit. Un homme d’affaires de Toronto, fit, lui, l’acquisition de centaines de Canucks en surplus pour les revendre au sud de la frontière canadienne. Bientôt, le marché civil regorgea d’avions bon marché et de moteurs OX-5 de rechange que l’on pouvait se procurer pour 75 dollars (1 300 euros actuels).

Le moment ne pouvait être mieux choisi. L’armée avait formé 10 000 pilotes environ, dont beaucoup souhaitaient continuer à piloter après la guerre. Mais comment ? L’aéropostale était encore balbutiante et des lignes commerciales viables devaient encore voir le jour, du moins aux États-Unis. En Europe, où les gouvernements soutenaient davantage l’aviation civile, plusieurs nouvelles compagnies aériennes commencèrent à transporter des passagers dans des bombardiers convertis en l’espace de quelques mois après l’armistice de 1918. Le Jenny offrit aux vétérans comme aux civils une occasion de se lancer dans le métier à peu de frais en devenant des acrobates aériens itinérants. Ces « pilotes bohèmes », qu’on appela plus tard barnstormers, formaient parfois des troupes de voltige aérienne et voyageaient souvent avec des mécaniciens qui faisaient aussi office de marcheurs d’aile et de parachutistes.